El patrimonio neto de los 25 propietarios de equipos deportivos más ricos del mundo sumó un total de 903.000 millones de dólares en 2026, según el relevamiento anual publicado por Forbes.

Bernard Arnault, accionista mayoritario del Paris FC, encabezó la lista tras la compra del club de fútbol francés a través de su conglomerado de lujo. El empresario europeo desplazó de la cima a los históricos líderes de las ligas estadounidenses con una fortuna personal que sostuvo el crecimiento del sector global.

El ranking registró un incremento patrimonial respecto al año anterior, impulsado por la valorización de los derechos de transmisión y la llegada de capitales de la industria del lujo al deporte. Las franquicias de la NBA y la NFL mantuvieron su predominio numérico dentro del grupo de los 25 más adinerados.

Steve Ballmer, dueño de Los Angeles Clippers, se ubicó en la segunda posición de la tabla general. El ex director ejecutivo de Microsoft acumuló una riqueza impulsada por el rendimiento de las acciones tecnológicas y la inauguración de su nuevo estadio en Inglewood.

"La riqueza detrás de las franquicias deportivas sigue aumentando", confirmó el informe de la revista Forbes sobre la tendencia alcista del mercado. La competencia por activos deportivos de élite atrajo a 14 multimillonarios con fortunas superiores a los 30.000 millones de dólares cada uno.

¿Quiénes son los empresarios más ricos en la NBA y la NFL?

Rob Walton, propietario de los Denver Broncos, figuró como el hombre más rico de la liga de fútbol americano. El heredero de la cadena Walmart representó la solidez de los capitales tradicionales frente a la irrupción de los nuevos magnates del software y el retail.

Por su parte, Mukesh Ambani, titular de los Mumbai Indians en la liga de cricket de la India, conservó su lugar en el podio internacional. Su patrimonio provino de la diversificación de su holding en sectores de energía y telecomunicaciones en Asia.

Daniel Gilbert, dueño de los Cleveland Cavaliers, y Masayoshi Son, al frente de los Fukuoka SoftBank Hawks, integraron el segmento medio de la lista. Ambos empresarios registraron variaciones patrimoniales ligadas a la volatilidad de los mercados financieros y el sector hipotecario.

"Los 25 dueños más ricos valen 903.000 millones de dólares combinados", detalló la publicación especializada al cierre de su ejercicio anual. La cifra marcó un nuevo hito en la historia de la propiedad deportiva profesional a nivel global.

El impacto de la llegada de Bernard Arnault al fútbol francés

La entrada de la familia Arnault al fútbol profesional modificó el mapa de poder en la Ligue 2 de Francia. El proyecto deportivo para el Paris FC incluyó una inversión directa orientada a competir con el dominio del Paris Saint-Germain en el corto plazo.

Mark Mateschitz, el joven heredero del imperio Red Bull, mantuvo la gestión de los equipos de fútbol y la escudería de Fórmula 1. Su fortuna se estabilizó tras la transición de mando en la compañía de bebidas energéticas austríaca.

François Pinault, propietario del Stade Rennais, representó otro de los capitales franceses destacados en el ranking. La rivalidad comercial con Arnault en el rubro de la moda se trasladó al campo de juego europeo con presupuestos incrementados.

La lista incluyó por primera vez a tres propietarios cuyos activos principales provienen de la minería y la logística internacional. El desplazamiento de dueños históricos por nuevos perfiles financieros caracterizó la actualización del listado en marzo de 2026.