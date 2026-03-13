Búnkeres subterráneos y aviones blindados: el plan para salvar a Trump en caso de guerra nuclear

Donald Trump dispone de un protocolo de evacuación diseñado para asegurar su supervivencia y la capacidad de mando ante un hipotético ataque atómico contra Washington D.C. El sistema operaría bajo la supervisión de la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca y el Comando Norte de Estados Unidos para coordinar el traslado inmediato a instalaciones subterráneas de máxima seguridad.

El Daily Mail precisó que el dispositivo de emergencia incluye el uso de los aviones Boeing E-4B Nightwatch, conocidos como "aviones del Juicio Final". Estas aeronaves resisten pulsos electromagnéticos y permiten al jefe de Estado dirigir las Fuerzas Armadas desde el aire durante varios días sin necesidad de aterrizar.

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El protocolo se activaría en segundos ante una alerta de misiles balísticos intercontinentales. El Servicio Secreto trasladaría al líder republicano hacia el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia, situado bajo el ala este de la Casa Blanca, una estructura capaz de soportar impactos directos de ojivas nucleares de gran potencia.

Si el tiempo de aviso lo permitiera, el helicóptero Marine One transportaría al mandatario hacia el complejo Mount Weather en Virginia. Este sitio funcionaría como una ciudad subterránea con leyes propias, suministros para meses y capacidad para albergar a los miembros del gabinete y sus equipos de asesores más cercanos.

Donald Trump dispone de un protocolo de evacuación diseñado para asegurar su supervivencia y la capacidad de mando ante un hipotético ataque atómico contra Washington D.C.

Otra opción de repliegue sería el sitio Raven Rock, una base militar excavada en el granito cerca de Blue Ridge Summit, Pensilvania. Las instalaciones cuentan con sistemas de ventilación filtrada para evitar el ingreso de partículas radiactivas y reservorios de agua independientes para sostener a miles de funcionarios.

El plan contempla la "Continuidad del Gobierno", un marco legal que designa sucesores en caso de que el presidente falleciera o quedara incomunicado. El sistema busca evitar un vacío de poder que impidiera la ejecución de un contraataque nuclear masivo mediante los códigos guardados en el maletín conocido como "el balón".

"El objetivo no es solo salvar una vida, sino mantener la autoridad de mando nacional", explicaron técnicos de defensa familiarizados con los protocolos de la era de la Guerra Fría. Las comunicaciones se mantendrían mediante satélites militares blindados y frecuencias de radio de onda corta que atravesarían la interferencia atmosférica.

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¿Cómo funcionarían los aviones del Juicio Final de Estados Unidos?

El Boeing E-4B Nightwatch, conocido como "avión del Juicio Final", diseñado con blindaje térmico y electromagnético para operar como centro de mando móvil durante un ataque nuclear.

Los cuatro aviones Boeing E-4B operarían con tripulaciones de 112 personas y motores protegidos contra la radiación. Estas máquinas no tienen ventanas para evitar que el resplandor de las explosiones nucleares cegara a los ocupantes o dañara los sistemas de navegación internos de la cabina.

Las naves funcionarían como centros de mando móviles donde el Secretario de Defensa y el Estado Mayor Conjunto procesarían datos de inteligencia en tiempo real. La autonomía de vuelo se extendería mediante el reabastecimiento de combustible en el aire, lo que permitiría a la cúpula política permanecer fuera de alcance.

El costo de operación de cada hora de vuelo de estas unidades supera los 160.000 dólares. El mantenimiento constante garantiza que al menos una de las aeronaves esté con los motores listos para despegar en una base aérea no revelada, manteniendo una distancia prudencial de la capital federal.

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"No hay lugar en la Tierra que sea más seguro que este avión cuando los misiles empiezan a volar", afirmaron fuentes militares al describir el blindaje térmico de la flota. El fuselaje recibió un tratamiento especial para reflejar el calor extremo generado por las detonaciones en la atmósfera superior.

El equipamiento incluye una antena de cable de ocho kilómetros de largo que el avión desplegaría para comunicarse con los submarinos de la clase Ohio. Estos sumergibles transportan gran parte del arsenal nuclear estadounidense y dependerían de estas señales para recibir la orden de lanzamiento de los misiles Trident.

¿Qué refugios terrestres protegerían al gobierno de Donald Trump?

Entrada al complejo subterráneo Mount Weather en Virginia, uno de los búnkeres estratégicos diseñados para garantizar la seguridad presidencial ante una eventual emergencia nuclear.

El búnker de Mount Weather se sitúa a unos 80 kilómetros de la Casa Blanca y tiene una extensión de 56.000 metros cuadrados bajo tierra. El complejo albergaría dormitorios, hospitales y plantas generadoras de energía que operarían de forma autónoma tras el colapso de la red eléctrica nacional.

Los protocolos de seguridad prohíben el ingreso de familiares de los funcionarios para maximizar el espacio y los recursos. El inventario de suministros incluye raciones de comida liofilizada y medicamentos suficientes para mantener la operatividad de la burocracia estatal durante un periodo de 30 a 90 días.

En Raven Rock, las puertas de acero de 30 toneladas sellarían el complejo ante la detección de una firma térmica compatible con un misil. El lugar serviría como la sede alterna del Pentágono, con centros de computación que replicarían toda la información crítica del Departamento de Defensa.

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"Estas estructuras se diseñaron para sobrevivir a lo impensable y permitir que el país siga funcionando como entidad política", detallaron los informes de seguridad nacional. La geología de la región, compuesta principalmente por roca densa, actuaría como un escudo natural contra las ondas de choque.

El sistema de defensa incluye también el centro de mando del NORAD en Cheyenne Mountain, Colorado. Aunque este sitio se enfoca en la detección de amenazas, coordinaría con los búnkeres presidenciales para informar sobre la trayectoria de los proyectiles enemigos y los puntos de impacto estimados en territorio norteamericano.

La inversión en estos planes de supervivencia se incrementó debido a la modernización de los arsenales de potencias extranjeras. La Casa Blanca mantiene activos estos protocolos de evacuación y refugio de forma ininterrumpida, realizando simulacros de transporte de emergencia varias veces al año para reducir los tiempos de respuesta.

¿Cuál es el plan de Donald Trump para sobrevivir a una hipotética guerra nuclear?

El plan de supervivencia ante un eventual conflicto nuclear se basa en el protocolo de Continuidad del Gobierno, que incluye:

- Evacuación aérea: Uso previsto de los aviones Boeing E-4B "Nightwatch", diseñados para resistir pulsos electromagnéticos y dirigir ataques desde el aire.

- Refugios subterráneos: Traslado contemplado a complejos fortificados como Mount Weather (Virginia) y Raven Rock (Pensilvania), capaces de soportar explosiones atómicas.

- Centro de mando: Refugio inmediato en el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia (PEOC) debajo del ala este de la Casa Blanca.

- Cadena de mando: Implementación de leyes de sucesión y acceso a los códigos de lanzamiento mediante el "balón nuclear" para garantizar la capacidad de respuesta militar.

ds