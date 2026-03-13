Miles de barcos pesqueros chinos se concentraron en formaciones geométricas en el Mar de China Oriental. Según los expertos, las acciones coordinadas podrían anticipar una posible crisis o conflicto regional.

Las congregaciones de navíos se registraron en dos oportunidades. La primera comenzó a la medianoche del 23 de diciembre y terminó de conformarse el 27 del mismo mes, también a la medianoche. El segundo registro empieza el 10 de enero a las 12 de la noche y termina el 13 a la misma hora.

China advirtió que la utilización de la IA en el ámbito militar creará un “apocalipsis” y alertó por el poder de los algoritmos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jason Wang fue quien lo descubrió al monitorear datos de seguimiento de barcos el día de Navidad y percibir algo “inusual”. Los pesqueros se agruparon formando dos L invertidas paralelas, cada una de unos 400 kilómetros de largo.

Wang pudo distinguir alrededor de 2.000 barcos, entre las miles de embarcaciones que navegan esa zona, gracias a sus sistemas de identificación automática (AIS), que se utiliza para evitar colisiones entre los navíos cuando navegan.

Los buques, que estaban separados por apenas 500 metros (1.640 pies), permanecieron en la misma posición durante unas 30 horas pese a vientos casi huracanados, hasta que finalmente se dispersaron de forma repentina.

La inversión en infraestructura es la clave para el crecimiento de China

"Algo no me cuadraba, porque en la naturaleza rara vez se ven líneas rectas", dijo Wang, director de operaciones de ingeniSPACE, empresa que analiza imágenes satelitales y datos de señales de barcos.

"Hemos visto congregarse entre dos, trescientas, hasta mil (barcos pesqueros chinos), pero cualquier cifra superior a mil me parecía inusual."

Formaciones de barcos chinos "de una magnitud nunca antes vista"

Expertos marítimos y militares declararon que la concentración de barcos pesqueros chinos el 25 de diciembre, a unos 300 kilómetros al noreste de Taiwán, fue de una magnitud nunca antes vista.

Wang notó que cientos de las embarcaciones participaron de ambas congregaciones.

La semana pasada, alrededor de 1.200 embarcaciones se agruparon en dos líneas paralelas más al este de las zonas donde se produjeron los eventos de enero y diciembre, y mantuvieron sus posiciones durante unas 30 horas, según Wang.

La enorme flota pesquera de China opera en el Mar Amarillo, el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional, compitiendo con pescadores de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam y Filipinas.

Si bien existe debate sobre por qué tantos buques pesqueros chinos se congregarían en formaciones geométricas en alta mar, los expertos coinciden en general en que no estaban allí para pescar.

RG

LT