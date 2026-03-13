Tras 83 años, Lumilagro deja de fabricar en Argentina por la importación de termos de China

Tras una caída de las ventas del 50% en los últimos dos años, la empresa Lumilagro modificó su esquema productivo y redujo su estructura laboral.

La decisión implica apagar los hornos de su planta en Tortuguitas y avanzar con un nuevo esquema que incluye fabricación en China, en medio de un escenario complejo para el mercado interno.

En ese proceso, la firma desvinculó a 170 trabajadores y decidió dejar de fabricar termos de vidrio en el país. En la actualidad, las ampollas de vidrio se importan desde India y Vietnam, mientras que los termos de acero se producen en China.

Desde la firma señalan que uno de los principales problemas es el ingreso masivo de termos importados, que generan una competencia desigual en el mercado argentino.

Fundada en 1941, Lumilagro fue durante décadas un símbolo de la industria nacional e incluso llegó a ser la única fábrica de termos de vidrio de América.