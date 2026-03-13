Quién es el sacerdote que robó más de 1.000 dólares en un supermercado

El decano de la Catedral Episcopal de la Trinidad, ubicada en el centro de Pittsburgh, fue acusado de robar más de 1.000 dólares en tarjetas de béisbol de un establecimiento de Walmart.

Se trata del reverendo Aidan Smith quien fue arrestado el 27 de febrero, y enfrenta cargos por recibir propiedad robada y hurto en comercios.

El acusado fue detenido cuando salía de Economy Borough, a las afueras de la ciudad, con 27 paquetes de tarjetas ocultos bajo su ropa y en una caja de cartón, según los informes judiciales. La policía actuó tras recibir una alerta de seguridad de Walmart, donde se informó que el sacerdote había estado en la tienda en varias ocasiones anteriores, donde ya había llevado adelante robos similares.

Imágenes de las cámaras de seguridad de Walmart mostraron a Smith sustrayendo tarjetas de béisbol en cada uno de los cuatro días previos a su arresto. El valor total de los artículos robados fue estimado en 1.099,99 dólares, según las autoridades.

La obispa Ketlen Solak, máxima autoridad de la Diócesis Episcopal de Pittsburgh, envió un mensaje a los miembros de la catedral informando que se llevará a cabo una investigación sobre la conducta del decano y que se seguirán los procedimientos canónicos de la iglesia para abordar la situación.

Además, Solak expresó su apoyo a Smith y a su familia, pidiendo a la congregación que mantenga a todos los involucrados en sus oraciones durante este difícil momento.

En su comunicado, la obispa indicó que Smith había estado bajo licencia administrativa desde finales de enero, aunque no se ofrecieron detalles sobre los motivos de esta medida. El abogado defensor de Smith no realizó comentarios sobre el caso hasta el momento.