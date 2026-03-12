Así fue la violenta pelea en un avión en Miami: un oficial herido y un pasajero detenido

Un hombre quedó detenido tras protagonizar una violenta pelea a bordo de un vuelo de Southwest Airlines antes de despegar del Aeropuerto Internacional de Miami.

El hecho ocurrió en el vuelo WN 268 con destino a Denver. Según el informe de arresto, la víctima dijo a los agentes que Marcial Martínez, de 32 años, se volvió disruptivo durante el abordaje. Cuando la víctima se acercó para intentar controlarlo, Martínez presuntamente lo empujó.

El informe indica que la víctima es un oficial del Departamento de Energía de Estados Unidos que, en ese momento, se encontraba vestido de civil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un video publicado en la cuenta de Instagram Only In Dade muestra parte de la pelea. En las imágenes, Martínez grita a otro pasajero mientras la tripulación y la aparente víctima intentan guiarlo fuera del avión.

“Señor, necesita bajar de la aeronave”, dice una azafata.“No me importa un carajo lo que usted diga”, responde él antes de darse vuelta.

Más tarde, el video muestra al oficial y a Martínez forcejeando mientras él continúa gritando insultos. Ambos caen al pasillo y, fuera de cámara, alguien dice: “Ponga las manos detrás de la espalda. Terminamos, ¿me entiende? ¡Terminamos!”.

Según el informe, la víctima indicó que el sospechoso tenía “los ojos enrojecidos” y “olor a alcohol”.

Después de que los agentes respondieron al incidente, Martínez les dijo que estaba teniendo una discusión verbal con su esposa cuando la víctima intervino y que, según él, fue empujado primero.

Martínez, residente de Nuevo México, fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight acusado de agresión y embriaguez desordenada.