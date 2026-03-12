Así es el primer centro de salud con prioridad para porteños

El nuevo Centro de Diagnóstico está en la calle Galván 3463, Villa Urquiza, y beneficiará en principio a más de 500 mil vecinos del barrio y de Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales.

Funciona de lunes a viernes de 8 a 16 y tiene 20 consultorios en un edificio de dos niveles, donde además se instaló una nueva base del SAME y un Centro de Día.

La planta baja tiene una farmacia, área de imágenes, salas de ecografía, eco doppler y holter, mamografía, rayos X y equipo radiológico panorámico odontológico, además de boxes de análisis y consultorios de tocoginecología. En la planta alta están los consultorios, una sala de espera y un área de conducción profesional y esterilización, entre otros espacios.

El programa “Prioridad Porteña” brinda asistencia médica cercana, accesible y de calidad con prioridad para los vecinos y el cobro a los extranjeros. Hoy la Ciudad recupera $17 mil millones mensuales en prestaciones que se reinvierten en el sistema.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, inauguró en el barrio de Villa Urquiza el nuevo centro de diagnóstico para fortalecer la salud pública, con prioridad para los porteños: “La Ciudad no va a ser más una prepaga gratuita de ningún extranjero”.