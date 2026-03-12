Así fue el dramático rescate en el Cañón del Atuel de dos jóvenes atrapados en el acantilado

Un operativo de rescate se desplegó en la zona del Cañón del Atuel, en San Rafael, provincia de Mendoza luego que dos jóvenes quedaran atrapados mientras realizaban un descenso con sogas en un sector de acantilados.

En el operativo participaron efectivos de rescate, la Unidad VANT, Policía Rural y personal de la Subcomisaría Rama Caída. Además, uniformados del Destacamento El Nihuil resguardaron el sector para evitar nuevos accidentes durante el procedimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:09 en la Ruta 180, en el sector conocido como Garganta del Diablo, en El Nihuil. El alerta se activó tras un llamado al 911 en el que una persona informó que había escuchado pedidos de auxilio.

A partir de esa comunicación, personal policial se desplazó hasta el lugar y constató que dos jóvenes que practicaban descenso con sogas habían sufrido un accidente: uno de ellos cayó al fondo del cañón, mientras el otro quedó suspendido a unos 25 metros de altura, sin posibilidad de ascender ni descender.

El primer joven rescatado fue identificado como Q. F. L., de 19 años, quien relató que ambos habían comenzado el descenso alrededor de las 16 horas. El joven fue asistido en el lugar por personal del Centro de Salud y posteriormente trasladado a un hospital para su control médico.

Las tareas de rescate continuaron hasta lograr extraer a A. A. J., de 20 años, quien había sufrido politraumatismos a raíz de la caída y fue trasladado de inmediato a un centro de salud para recibir atención especializada.