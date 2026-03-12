Instagram alertará sobre posibles suicidios.

Instagram comenzará a alertar a padres y madres cuando detecte que sus hijos adolescentes realizan búsquedas reiteradas vinculadas con el suicidio o las autolesiones.

Actualmente, Instagram bloquea este tipo de búsquedas para que no aparezcan en los resultados y redirige a los usuarios hacia recursos de apoyo y líneas de ayuda. Sin embargo, ahora la novedad que se suma a esta intervención automática, es una alerta directa a los padres cuando el sistema detecte un patrón reiterado de búsquedas sensibles.

La medida se implementará inicialmente en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá.

“Estas alertas se basan en nuestro trabajo existente para ayudar a proteger a los adolescentes de contenido potencialmente dañino en Instagram”, señaló la plataforma en un comunicado difundido por Reuters.

Además, la empresa remarcó: “Tenemos políticas estrictas contra el contenido que promueve o glorifica el suicidio o las autolesiones”.

Las notificaciones llegarán por correo electrónico, SMS o WhatsApp —según los datos registrados— y también dentro de la aplicación. Al abrir el aviso, los adultos recibirán un mensaje explicando que su hijo o hija intentó realizar múltiples búsquedas asociadas a estos temas en un lapso breve. Además, se ofrecerán recursos desarrollados por especialistas para facilitar conversaciones sensibles y brindar contención adecuada.