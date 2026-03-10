¿Por qué los jóvenes no demuestran interés en política?

Un informe realizado a 3500 estudiantes de entre 16 a 19 años, demuestra que el interés por la política es bajo. El relevamiento realizado por el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, indica que las redes sociales son la principal fuente de información política y que las diferencias ideológicas casi no afecta los vínculos entre amigos o parejas.

Uno de los rasgos más claros del estudio es la diferencia entre la evaluación del país, y la percepción sobre el futuro personal. Mientras muchos jóvenes creen que la situación de la Argentina empeoró el último año, la mayoría mantiene una expectativa positiva, sobre su vida y la de su familia.

El 73% cree que su situación personal y familiar estará igual o mejor dentro de un año, en cuanto al interés por la política, el estudio revela que crece entre quienes provienen de hogares, con mayor nivel educativo, lo que indica que el entorno familiar influye en la forma en la que los jóvenes se acercan al debate público.

Otro dato, es que la política no funciona como un filtro para decidir amistades o relaciones afectivas, la mayoría tiene amigos que piensan políticamente distinto, lo que refleja un clima de convivencia flexible, frente a las diferencias.

El ámbito familiar continúa como un espacio central de formación de opiniones. Según la encuesta, el 80% de los jóvenes, coincide total o parcialmente con las posiciones políticas de sus padres. El informe también detecta un alto rechazo a juzgar a las personas por sus ideas. Una amplia mayoría de los jóvenes se muestra poco o nada de acuerdo, con la idea de que eso puede determinar si alguien es bueno o malo.