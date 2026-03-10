Por qué el cambio climático hace que nazcan menos varones

Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford comprobaron que la exposición al calor puede incrementar la mortalidad prenatal en las primeras fases del embarazo, especialmente en el caso de los fetos masculinos.

Los resultados publicados en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America' (PNAS) muestran que el calor extremo puede influir en el número de niños y niñas que nacen en todo el mundo.

Los investigadores analizaron datos de más de cinco millones de nacimientos en 33 países del África subsahariana y en India. Estos comprobaron que el calor ambiental puede aumentar la mortalidad prenatal en las primeras fases del embarazo, sobre todo en fetos masculinos, en ambas regiones.

En ese contexto, los resultados apuntan a que la temperatura tiene consecuencias medibles para la supervivencia fetal y para el comportamiento en materia de planificación familiar, con implicaciones en la composición de la población y el equilibrio entre géneros.