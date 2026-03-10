El Gobierno anunció cambios en la VTV: cuáles son y a partir de cuándo se implementan.

El Gobierno nacional anunció una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), más conocida como Verificación Técnica Vehicular (VTV). Sin embargo, desde el Ejecutivo remarcaron que la implementación será gradual y dependerá también de la adhesión de cada provincia, de manera que el nuevo esquema no comenzará a aplicarse de inmediato, debido a que para implementar los cambios es necesario habilitar nuevos talleres, establecer procesos de certificación técnica, adaptar sistemas informáticos y desarrollar mecanismos de fiscalización.

Uno de los principales cambios tiene que ver con la periodicidad de los controles técnicos.

El nuevo esquema propone extender el plazo para la primera revisión de los vehículos nuevos. Según el plan anunciado, quedaría de la siguiente manera: Vehículos 0 km: primera revisión a los 5 años, Autos de entre 5 y 10 años: verificación cada 2 años, y Vehículos más antiguos: mantendrán controles más frecuentes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No obstante, otro de los puntos centrales de la reforma es la apertura del sistema a más actores.

Hasta ahora, la verificación suele realizarse en plantas habilitadas específicamente para esa actividad. Con el nuevo esquema, también podrían ofrecer el servicio las concesionarias, talleres habilitados, centros de verificación, y talleres que hoy realizan revisiones de vehículos de transporte de carga.

Asimismo, la reforma también elimina el llamado Informe de Configuración de Modelo (ICM), de esta manera se busca simplificar el proceso administrativo para ese tipo de vehículos.