Crece el malhumor social y las expectativas son pesimistas.

Diversas encuestas y estudios de opinión muestran un deterioro del clima social en Argentina, según los datos del último Índice de Irascibilidad Social (IDI) que elabora la consultora Casa3.

Este indicador intenta medir el estado emocional de la sociedad. En una escala que va de –100 a +100, donde los valores negativos indican malhumor predominante, el índice registró en febrero una caída hasta los –14 puntos. La cifra no sólo confirma una tendencia descendente, sino que marca el tercer mes consecutivo de deterioro del ánimo social.

El índice, publicado de manera exclusiva por la revista digital Seúl, advierte que este fenómeno no responde a un hecho coyuntural aislado, sino a una intensificación de los “puntos de dolor” preexistentes que han ido erosionando la paciencia social.

Según la consultora, ese nivel refleja un cambio de clima: la sociedad comienza a pasar de una etapa de espera a otra de ansiedad.

La situación resulta especialmente significativa porque el índice no mide intención de voto ni afinidad ideológica, sino un clima emocional colectivo.