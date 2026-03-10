1 de cada 6 pacientes operadas por cáncer colorrectal en Argentina tiene menos de 50 años.

Uno de cada seis pacientes operados por cáncer colorrectal en hospitales argentinos tenía menos de 50 años, según un informe realizado por el Consorcio Argentino de Cáncer Colorrectal que publicó sus hallazgos en la revista especializada The Lancet Regional Health Americas.

En menores de 50, el diagnóstico se volvió más habitual, aunque el motivo aún no tiene explicación clara. La mayoría de los jóvenes afectados no tiene antecedentes familiares ni síndromes hereditarios, lo que dificulta advertir el riesgo y retrasa la consulta.

En el estudio, participaron investigadores médicos de hospitales y centros de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan y Santa Fe.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El cáncer colorrectal está entre los tumores más frecuentes y es la segunda causa de muerte oncológica en el mundo. En América Latina y el Caribe representa el 9% de los diagnósticos, y en Argentina ocupa el 12%. Para el año 2030, las proyecciones anticipan un aumento del 60% en la incidencia regional.