Quiénes son los dos vecinos que retiraron más de 450 kilos de basura del Puente de Brooklyn

Dos vecinos retiraron más de 450 kilos de basura del Puente de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.

Desde principios de febrero de este año, Ellen Baum, gestora de programas de 37 años y vecina de Brooklyn Heights, dedicó más de 40 horas a retirar manualmente gomas para el cabello, pañuelos, recibos y otros objetos atados al enrejado del puente.

Para hacer su trabajo, utilizó una cuchilla de un abridor de vinos, guantes resistentes y bolsas de basura. Dedicó horas a tirar, cortar y desatar los desperdicios adheridos a los eslabones de la cadena del puente.

La iniciativa se contagió, y otro ciudadano se sumó a la aventura solidaria, aunque empleando herramientas más especializadas. Max Parke, ingeniero de software de 39 años, comenzó en diciembre a cruzar el puente equipado con una amoladora de disco y un chaleco reflectante.