ATE anunció un paro que afectaría a más de 27 aeropuertos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional que impactará directamente en la actividad aérea. Desde el lunes 18 de marzo y hasta el 24 de marzo, más de 27 aeropuertos del país verán interrumpidas sus operaciones en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 17 a 20.

El sindicato explicó que la protesta responde al incumplimiento del pago de aumentos salariales acordados con el Gobierno.

“Agotamos todas las instancias de diálogo y presentaciones administrativas posibles. El conflicto llegó al límite”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El paro afectará a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Solo quedarán exceptuados los sectores considerados esenciales, como bomberos, Sanidad y controles operativos, lo que permitirá garantizar vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

Sin embargo, en aeropuertos de gran flujo como el Ministro Pistarini, conocido comúnmente como Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery, se verán afectados.

Es por ello que se esperan demoras y cancelaciones. El gremio advirtió que cualquier reprogramación será “responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional”.