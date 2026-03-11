ATE anunció un paro de una semana en más de 27 aeropuertos por la falta de pago de la ANAC

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de actividades que afectará a más de 27 aeropuertos de todo el país en reclamo por la falta de pago de aumentos salariales acordados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La medida de fuerza se desarrollará durante una semana, entre el 18 y el 24 de marzo, y podría generar demoras y reprogramaciones en los vuelos.

Según informó el sindicato, las protestas se realizarán en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante esos períodos, los trabajadores suspenderán tareas y solo se garantizará la operación de vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

Desde ATE señalaron que el conflicto se originó luego de que el Gobierno nacional decidiera no abonar los incrementos salariales previamente acordados para el personal del organismo que regula la actividad aeronáutica en el país.

En un comunicado difundido por el gremio, sostuvieron que la decisión oficial llevó la negociación salarial “al límite” y que los trabajadores del sector continúan percibiendo sueldos que consideran insuficientes frente al contexto económico actual.

“El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”, expresaron desde el sindicato al anunciar la medida de fuerza que impactará en diferentes terminales aéreas del país.

Cómo afectará el paro a los vuelos

La protesta podría provocar cancelaciones o reprogramaciones de vuelos en distintos aeropuertos del territorio nacional. Si bien las operaciones no se detendrán durante toda la jornada, las franjas horarias definidas por el gremio coinciden con momentos de alta actividad en varias terminales.

En ese contexto, desde el sindicato advirtieron que cualquier inconveniente que se produzca en la programación de vuelos será responsabilidad del Gobierno nacional por no cumplir con los compromisos salariales asumidos con los trabajadores.

El paro se extenderá durante siete días consecutivos y afectará a áreas clave vinculadas con la seguridad y la operatividad aeronáutica, que dependen de la ANAC. Por ese motivo, las aerolíneas podrían verse obligadas a ajustar sus cronogramas o modificar itinerarios.

Ante esta situación, se espera que en los próximos días las empresas aéreas informen posibles cambios en sus servicios para minimizar el impacto en los pasajeros que tengan vuelos programados durante las jornadas de protesta.

Reclamo por salarios y críticas al Gobierno

Además del reclamo salarial, desde ATE también apuntaron contra funcionarios del Gobierno al cuestionar las prioridades de la administración nacional en medio del conflicto laboral.

En el comunicado, el gremio criticó que mientras los trabajadores continúan con “salarios de pobreza”, algunos funcionarios realizan viajes al exterior. La referencia se da en un contexto de fuerte tensión política y sindical.

“Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”, afirmaron desde el sindicato al justificar la convocatoria al paro.

El conflicto se suma a otros reclamos gremiales que se vienen registrando en distintos sectores del Estado en los últimos meses, en medio de negociaciones salariales atravesadas por la inflación y los ajustes presupuestarios.

Por el momento, no se confirmó si habrá nuevas instancias de diálogo entre el Gobierno y el gremio para intentar desactivar la medida antes de su inicio. Mientras tanto, pasajeros y aerolíneas se preparan para una semana que podría presentar complicaciones en la actividad aeroportuaria de todo el país.

