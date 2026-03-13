Detalles escabrosos: mujer discapacitada permaneció cinco años secuestrada

Durante cinco años, una mujer discapacitada permaneció cautiva por su esposo en una vivienda situada en Houston, Estados Unidos.

La víctima fue finalmente rescatada después de que su marido, James Earl Johnson, dejara accidentalmente su teléfono en una mesita de noche, lo que le dio la oportunidad de llamar al 911.

Johnson (46) fue arrestado y acusado de lesiones a una persona discapacitada y de abandonar o poner en peligro a un niño, una persona mayor o una persona discapacitada.

Los investigadores descubrieron que la víctima no tenía acceso a un teléfono, comida regular o consistente, ni atención médica adecuada, según una orden de causa probable obtenida por The Independent. Los investigadores alegan que Johnson solo le dejaba un huevo al día y de vez en cuando le llevaba la cena.

Johnson fue puesto en libertad bajo una fianza de $50.000 y se le ordenó que se mantuviera alejado de la víctima y de su domicilio en el vecindario Clear Lake, según consta en los registros judiciales. Además, podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años en prisión, y multas de hasta $10.000. Deberá volver a comparecer ante el tribunal el 18 de marzo.