ARBA: todas las fechas de los vencimientos de patentes.

El calendario 2026 de patentes de ARBA (Impuesto Automotor) en la provincia de Buenos Aires establece 10 cuotas mensuales de marzo a diciembre, con la opción de pago anual.

Desde ARBA aseguran que la decisión es para facilitar los pagos, pero también ya despertó algunas quejas.

La cuota 1 y el pago anual vencen el 10 de marzo de 2026. Se mantiene un 15% de descuento por pago anual y 10% por buen cumplimiento.

Calendario de Vencimientos 2026 (Impuesto Automotor):

Cuota 1 y Pago Anual: 10 de marzo.

10 de marzo. Cuota 2: 9 de abril.

9 de abril. Cuota 3: 7 de mayo.

7 de mayo. Cuota 4: 9 de junio.

9 de junio. Cuota 5: 8 de julio.

8 de julio. Cuota 6: 11 de agosto.

11 de agosto. Cuota 7: 10 de septiembre.

10 de septiembre. Cuota 8: 9 de octubre.

9 de octubre. Cuota 9: 10 de noviembre.

10 de noviembre. Cuota 10: 10 de diciembre.

Los pagos pueden realizarse de manera online desde el sitio web de ARBA, a través de tarjeta de crédito, débito automático o en entidades bancarias habilitadas.