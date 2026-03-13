viernes 13 de marzo de 2026
REPERFILAR
TODOS LOS DETALLES

ARBA: todas las fechas de los vencimientos de patentes

La cuota 1 y el pago anual vencen el 10 de marzo de 2026. Se mantiene un 15% de descuento por pago anual y 10% por buen cumplimiento. 

ARBA: todas las fechas de los vencimientos de patentes.
ARBA: todas las fechas de los vencimientos de patentes. | reperfilar.

El calendario 2026 de patentes de ARBA (Impuesto Automotor) en la provincia de Buenos Aires establece 10 cuotas mensuales de marzo a diciembre, con la opción de pago anual.

Desde ARBA aseguran que la decisión es para facilitar los pagos, pero también ya despertó algunas quejas.

La cuota 1 y el pago anual vencen el 10 de marzo de 2026. Se mantiene un 15% de descuento por pago anual y 10% por buen cumplimiento.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Calendario de Vencimientos 2026 (Impuesto Automotor):

  • Cuota 1 y Pago Anual: 10 de marzo.
  • Cuota 2: 9 de abril.
  • Cuota 3: 7 de mayo.
  • Cuota 4: 9 de junio.
  • Cuota 5: 8 de julio.
  • Cuota 6: 11 de agosto.
  • Cuota 7: 10 de septiembre.
  • Cuota 8: 9 de octubre.
  • Cuota 9: 10 de noviembre.
  • Cuota 10: 10 de diciembre.

Los pagos pueden realizarse de manera online desde el sitio web de ARBA, a través de tarjeta de crédito, débito automático o en entidades bancarias habilitadas.

También te puede interesar
En esta Nota