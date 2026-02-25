ARBA: cuánto se puede ahorrar pagando el Impuesto Inmobiliario Urbano por adelantado

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que este jueves 26 de febrero vence la cuota 1 y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano 2026, tanto para inmuebles edificados como baldíos. Pero más allá del vencimiento, la clave está en el beneficio: quienes paguen el año completo por adelantado pueden acceder a un descuento del 15%.

ARBA informó el calendario 2026 del mpuesto Inmobiliario y Patentes: los 5 pasos para descargar la boleta

En un contexto de ajuste fiscal, la decisión de pagar anticipado no es solo administrativa: puede representar un ahorro significativo en términos nominales.

Cuánto se puede ahorrar pagando el año completo de ARBA

ARBA estableció que el pago anual anticipado otorga una bonificación del 15%, siempre que la partida no registre deudas exigibles correspondientes a períodos no prescriptos.

En términos prácticos, el impacto depende del monto anual del impuesto. Por ejemplo:

Si el impuesto anual es de $100.000, el descuento equivale a $15.000. Para una partida de $250.000 anuales, el ahorro asciende a $37.500. En un inmueble con obligación anual de $500.000, el beneficio alcanza los $75.000.

Es decir, el incentivo se vuelve más relevante cuanto mayor es la valuación fiscal del inmueble.

Desde el punto de vista financiero, pagar el año completo también implica evitar posibles ajustes posteriores y congelar el valor tributario al inicio del ejercicio. En un escenario de inflación todavía elevada, el descuento funciona como cobertura frente a aumentos indirectos derivados del costo financiero del dinero.

Qué pasa si se paga por cuota

Para quienes prefieran distribuir el pago, ARBA mantiene una bonificación del 10% en cada vencimiento. El beneficio se sostiene siempre que el contribuyente no registre deudas exigibles de años anteriores no prescriptos y abone dentro del plazo establecido.

La diferencia entre ambos esquemas es clara:

Pago anual anticipado: 15% de descuento. Pago en cuotas: 10% de descuento por vencimiento.

La brecha efectiva entre elegir una u otra modalidad es de 5 puntos porcentuales. En montos altos, esa diferencia puede representar una suma considerable.

Ambos beneficios se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Paso a paso para pagar el Inmobiliario Urbano 2026

El impuesto puede abonarse a través del sitio oficial de ARBA (www.arba.gob.ar) en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible pagar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está habilitado el pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, válido hasta la fecha de vencimiento.

Quienes opten por el pago presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas y en los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Desde el organismo provincial explicaron que la política de descuentos busca reconocer el buen cumplimiento fiscal y promover la cultura tributaria, dentro de un esquema que apunta a sostener la recaudación sin aumentar la presión nominal sobre los contribuyentes cumplidores.

La decisión final depende del perfil financiero de cada propietario: quien cuente con disponibilidad y no registre deudas puede capturar un descuento superior. En cambio, quienes necesiten preservar liquidez pueden optar por el pago en cuotas manteniendo una bonificación menor pero sostenida.

