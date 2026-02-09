La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) circuló en los últimos días el calendario de vencimientos 2026 de los impuestos patrimoniales bonaerenses, que incluye el Impuesto Inmobiliario urbano y rural, el Impuesto a los Automotores y Embarcaciones (patente), al tiempo que ratificó la posibilidad de que los contribuyentes cumplidores accedan a descuentos de hasta 15% si elijen el pago anual anticipado.

Según precisaron desde el organismo, el cronograma comienza a regir el 19 de febrero con el vencimiento el Impuesto Inmobiliario, tanto la cuota 1 como el pago anual para quien prefiera cancelar todo el año y -paralelamente- lograr un descuento del 15%.

Así, el primer vencimiento del año corresponde al Impuesto Inmobiliario Urbano -tanto edificado como baldío-, dando inicio al calendario anual de tributos patrimoniales.

En tanto, la cuota 1 y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Rural vencerán el 17 de marzo.

Por su parte, el Impuesto a los Automotores comenzará a abonarse a partir del 10 de marzo, bajo una modalidad mensual, esquema que —según explicaron desde ARBA— busca ordenar el calendario, distribuir el esfuerzo fiscal durante el año y otorgar mayor previsibilidad.

Descuentos para contribuyentes cumplidores

El calendario 2026 mantiene los beneficios fiscales para quienes cumplen con sus obligaciones:

15% de descuento para quienes opten por el pago anual anticipado, siempre que no registren deudas exigibles de períodos no prescriptos. 10% de bonificación por buen cumplimiento, aplicable sobre cada cuota, para quienes paguen en término y mantengan su situación fiscal al día.

Este último beneficio rige con cualquier medio de pago, incluido el débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Cómo adherir al débito automático

Los contribuyentes pueden adherir sus impuestos provinciales al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o mediante tarjeta de crédito. La opción está disponible para todos los impuestos patrimoniales, incluido el Inmobiliario Edificado, y el descuento del 10% también alcanza a quienes ya estén adheridos.

Para iniciar el trámite con débito en cuenta bancaria, es necesario ingresar a www.arba.gov.ar, acceder a la sección “Autogestión” con CUIT y Clave CIT, y seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos”. En caso de no tener un CBU registrado, o de querer incorporar uno nuevo, se puede hacer desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)”.

Si se opta por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago no será inmediato y se verá reflejado en los vencimientos siguientes.

