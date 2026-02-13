Buenos Aires permitirá pagar la patente en hasta 10 cuotas en 2026: cuándo es el primer vencimiento

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el Impuesto Automotor 2026 tendrá una reducción nominal para la mayoría de los contribuyentes y podrá abonarse en hasta 10 cuotas mensuales, el doble de las cinco que regían hasta ahora. El primer vencimiento operará el 10 de marzo, en el marco del nuevo calendario de tributos patrimoniales.

La medida fue anunciada por el director ejecutivo de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, quien aseguró que “el 75%, es decir, tres de cada cuatro titulares de automóviles, pagará nominalmente menos que en 2025”.

Nueva tabla de alícuotas: menos tramos y tasas más bajas

La reforma incluye un rediseño estructural del esquema del tributo. Se pasó de una tabla de 15 tramos, con alícuotas que iban del 3,64% al 5%, a un esquema simplificado de cinco tramos, con tasas que ahora oscilan entre el 1% y el 4,5%.

Según Girard, con esta modificación la Provincia se ubica “entre las grandes jurisdicciones con menor carga impositiva del país sobre los vehículos”. Además, destacó que desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof se redujo significativamente el peso del tributo en relación al valor de mercado de los autos: “Este año se pagará la mitad o menos como porcentaje del precio de los vehículos que en 2019”.

La combinación de menor carga nominal y ampliación de cuotas busca amortiguar el impacto sobre los bolsillos en un contexto de desaceleración inflacionaria pero con ingresos reales todavía tensionados.

Más cuotas y previsibilidad financiera

Uno de los cambios centrales es la mensualización del impuesto. Desde marzo, la patente podrá abonarse en hasta 10 cuotas mensuales, reemplazando el esquema bimestral de cinco pagos.

“El objetivo es facilitar la organización financiera de las familias bonaerenses. Es más sencillo planificarse con 10 cuotas mensuales que afrontar pagos bimestrales más elevados”, sostuvo el titular de ARBA.

Desde el organismo señalaron que la implementación fue posible gracias a la modernización tecnológica de los sistemas de gestión y cobro, lo que permitió flexibilizar la modalidad de pago y ofrecer mayor previsibilidad.

El nuevo esquema del Impuesto Automotor se integra al calendario 2026 de impuestos patrimoniales ya definido por ARBA, que incluye Inmobiliario Urbano y Rural, Automotores y Embarcaciones.

Según lo informado oficialmente, el cronograma arranca el 19 de febrero y contempla:

Primer vencimiento del Impuesto Automotor: 10 de marzo. Esquema de hasta 10 cuotas mensuales durante el año. Posibilidad de pago anual anticipado. Descuentos de hasta 15% para quienes paguen en término o elijan la cancelación total anticipada.

La política de bonificaciones por buen cumplimiento y pago anual se mantiene como incentivo central para sostener la recaudación sin incrementar la presión fiscal nominal.

Desde ARBA remarcaron que la estrategia apunta a fortalecer la progresividad del sistema tributario provincial, aliviar la carga sobre los sectores medios y garantizar recursos para financiar salud, educación, seguridad e infraestructura en territorio bonaerense.

En términos políticos y fiscales, la decisión combina tres ejes: reducción nominal del tributo para la mayoría de los contribuyentes, ampliación de facilidades de pago y mantenimiento de incentivos por cumplimiento, en un año clave para las finanzas provinciales.

