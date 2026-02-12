Patentes personalizadas en Argentina: qué permite la ley y por qué no se puede elegir el dominio

En Argentina, la asignación de dominio es automática y correlativa. Esto significa que el número o combinación alfanumérica no puede ser elegida por el titular del vehículo.

El sistema de patentamiento —actualmente bajo el formato Mercosur— funciona por orden de inscripción registral. Cuando un vehículo se inscribe por primera vez en el Registro del Automotor, recibe la próxima combinación disponible dentro del sistema nacional.

A diferencia de países como Estados Unidos o Reino Unido, donde existen regímenes de subasta o elección paga de dominios, en Argentina no hay un sistema legal que permita seleccionar una combinación específica por preferencia personal.

Esto responde a un principio de uniformidad y control administrativo: la patente no es un elemento decorativo, sino un instrumento de identificación pública y fiscalización.

Se puede elegir número de patente “si justo toca”

Aquí aparece el matiz que genera confusión.

Aunque no existe un mecanismo formal para elegir una combinación, en la práctica algunos compradores consultan en concesionarias o registros si “está por salir” una determinada secuencia. Sin embargo, esto no constituye un derecho ni una opción legal garantizada: la asignación sigue siendo automática y depende del orden del sistema.

En términos legales, no existe la posibilidad de reservar o comprar una combinación específica.

Hasta dónde se puede ‘tunear’ una patente

Otro punto que genera dudas es la personalización estética.

En Argentina no está permitido:

- Modificar el tamaño o formato de la chapa.

- Agregar calcomanías que alteren letras o números.

- Cambiar colores o tipografías.

- Colocar marcos que tapen parte del dominio.

La Ley Nacional de Tránsito exige que la patente sea original, visible y sin alteraciones. Incluso detalles que parecen menores —como marcos decorativos que cubren parte de la inscripción “Argentina” o del código del Mercosur— pueden ser motivo de infracción.

La chapa es un elemento oficial emitido por el Estado. No puede ser intervenida ni rediseñada.

Existe un mercado legal de patentes repetidas, capicúas o “especiales”

Otra consulta frecuente tiene que ver con combinaciones “llamativas”: números repetidos, secuencias capicúas o combinaciones fáciles de memorizar.

En Argentina no existe un mercado formal ni legal de compraventa de dominios individuales. La patente está asociada al vehículo, no a la persona. Por lo tanto:

- No se puede vender una combinación como objeto independiente.

- No se puede transferir una patente a otro vehículo por preferencia.

- No hay subastas oficiales de dominios especiales.

Sí puede ocurrir que un vehículo ya patentado tenga una combinación atractiva, y eso sea valorado subjetivamente por un comprador. Pero no se trata de un régimen legal de comercialización del dominio, sino de una característica incidental del auto.

Podría cambiar el sistema en el futuro

Hasta febrero de 2026 no existe en Argentina un proyecto aprobado que habilite un sistema de patente personalizada como el que funciona en otros países.

Implementar un régimen electivo implicaría modificar el sistema registral y los criterios de fiscalización, lo que requiere reformas normativas y administrativas de alcance nacional.

Por ahora, el modelo argentino sigue siendo correlativo, automático y no electivo.

