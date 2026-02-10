En Argentina, la mayoría de los vehículos quedan exentos del pago del impuesto de patente a partir de los 25 años de antigüedad desde su primer registro. Esta exención se aplica automáticamente en muchas jurisdicciones del país una vez que transcurren 25 años desde la fecha de patentamiento del auto —es decir, sin necesidad de presentar un trámite adicional— siempre que se cumpla con el requisito de antigüedad.

Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un vehículo que cumple 25 años desde su inscripción queda automáticamente exento del pago de la patente sin la exigencia de un trámite específico por parte del propietario, simplificando el acceso a esta exención.

Reintegro total del sistema SUBE en febrero: las billeteras virtuales devuelven hasta $30.000

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La antigüedad mínima que habilita la exención suele ser contar con 25 años desde la fecha de patentamiento, lo que para el año 2025 significa que los autos patentados en el año 2000 o anteriores serían generalmente beneficiarios de la exención, aunque las normas pueden variar según la provincia o municipio.

Entre tanto, el concepto de “auto municipalizado” se refiere al momento en que, tras una década de antigüedad, el vehículo pasa a tener la recaudación del impuesto de patente transferida de la provincia al municipio donde está radicado. Según definiciones técnicas, “un auto paga patente (municipal) a partir de los 10 años y hasta los 25 años”, lo que significa que mientras está municipalizado sigue pagando el impuesto, pero bajo la jurisdicción local en lugar de la provincial.

La diferencia entre exención por antigüedad y municipalización radica en que la municipalización no implica dejar de pagar patente: el vehículo sigue tributando, pero ahora lo hace ante el municipio correspondiente. La exención por antigüedad —en cambio— es potencialmente definitiva una vez alcanzados los 25 años, salvo excepciones o requisitos particulares de cada jurisdicción.

Éxodo en Misiones: miles de personas cruzan la frontera para buscar trabajo en Brasil

Cabe aclarar que, aunque la exención por antigüedad suele ser automática, en algunas jurisdicciones del país se puede gestionar una exención anticipada, por ejemplo a partir de los 20 años de antigüedad, mediante una solicitud formal ante la administración tributaria local. Este trámite, que puede requerir documentación y presentación personal o por vía electrónica, depende de la normativa de cada distrito.

Un caso adicional de exención ocurre con coches adaptados para personas con discapacidad o con tecnologías especiales (como vehículos eléctricos en ciertas jurisdicciones), cuyos propietarios pueden solicitar exenciones específicas ante las autoridades fiscales correspondientes, aunque esto se rige por reglas propias y no necesariamente por antigüedad.

En definitiva, aunque la exención del pago de patente por antigüedad en Argentina suele activarse a los 25 años de vida del vehículo sin trámite adicional, la municipalización opera como una etapa intermedia de recaudación entre los 10 y los 25 años, y ciertos beneficios o excepciones pueden requerir gestión directa ante autoridades locales para acceder a reducciones o exenciones antes de ese hito temporal.