Patentes para trailers y remolques: qué es la normativa 101 y a quiénes alcanza

La implementación de la patente para trailers y remolques identificada con el número 101 generó, desde su puesta en marcha, una fuerte confusión entre conductores. Consultas sobre si es obligatoria, qué tipo de tráiler debe llevarla y cómo se tramita siguen siendo habituales en registros, talleres y controles de tránsito.

En 2026, la normativa continúa vigente y su aplicación depende de un criterio central: el tipo de tráiler, su uso y su homologación. No todos los remolques deben llevar la misma identificación, y desconocer la diferencia puede derivar en multas o impedimentos para circular.

Patente trailer: quiénes deben usar la chapa roja con el número 101

La llamada patente 101 remolque es una chapa adicional, de color rojo, que no reemplaza a la patente del vehículo tractor. Su función es identificar determinados trailers y remolques livianos que circulan enganchados a autos o camionetas.

Deben utilizarla, en líneas generales:

- Trailers recreativos, como los destinados al transporte de motos, cuatriciclos, embarcaciones pequeñas o equipaje.

- Remolques no autopropulsados, sin motor propio.

- Unidades que no poseen patente propia, pero sí deben estar identificadas para circular legalmente.

Esta chapa replica el número de dominio del vehículo tractor, acompañado del código “101”, lo que permite identificar el conjunto durante controles o fiscalización.

Cómo es el proceso de homologación del trailer

Uno de los puntos menos comprendidos de la normativa es la homologación del tráiler, un requisito clave para poder circular.

Antes de obtener la patente trailer, el remolque debe cumplir con condiciones técnicas mínimas, entre ellas:

- Sistema de enganche homologado.

- Luces reglamentarias traseras.

- Medidas y peso compatibles con el vehículo tractor.

- Condiciones estructurales seguras para la circulación.

La homologación se realiza a través de organismos habilitados, que certifican que el tráiler cumple con los estándares exigidos. Sin esta certificación, no corresponde la chapa 101, y el conjunto puede ser considerado irregular en un control vial.

Patente 101 remolque: cuándo es obligatoria y cuándo no

No todos los remolques deben llevar patente 101, y aquí surge buena parte de la confusión.

La chapa es obligatoria cuando se trata de trailers recreativos homologados, que no están alcanzados por un régimen de patentamiento propio. En cambio, existen remolques que sí deben contar con patente individual, según su categoría y uso.

Por eso, la clave no está solo en el tamaño del tráiler, sino en su destino y actividad.

Diferencia entre trailers recreativos y trailers comerciales

La normativa distingue claramente entre uso recreativo y uso comercial.

- Trailers recreativos: destinados al uso personal, sin fines de lucro. Son los que, en general, utilizan la patente 101, siempre que estén homologados.

- Trailers comerciales o de carga: usados para transporte con fines económicos. En estos casos, el remolque puede requerir patente propia, inscripción registral y cumplir exigencias adicionales.

Circular con un tráiler comercial identificado solo con patente 101 puede ser considerado una infracción, ya que se trata de un uso no habilitado para ese régimen.

Qué sanciones pueden aplicarse si no se cumple la normativa

Circular con un tráiler sin la identificación correspondiente, sin homologación o con una patente incorrecta puede derivar en:

- Multas económicas, variables según jurisdicción.

- Prohibición de continuar circulando hasta regularizar la situación.

- Observaciones en controles de ruta, especialmente en operativos de seguridad vial.

Las autoridades destacan que el objetivo de la normativa no es recaudatorio, sino mejorar la identificación y la seguridad del tránsito, especialmente en rutas y accesos urbanos.

