Circular con la patente del vehículo tapada, ilegible o adulterada constituye una infracción grave según la normativa argentina de tránsito y puede derivar en multas severas y retenciones del vehículo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó y sancionó durante 2025 a 7.235 conductores que circulaban sin la patente visible o con las chapas adulteradas en rutas y autopistas de todo el país.

La ley nacional exige que todos los vehículos —incluidos acoplados y semirremolques— tengan sus chapas patentes colocadas de forma visible, legible y sin aditamentos o modificaciones que dificulten su lectura, según los requisitos fijados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

Tapar la patente con cinta, barro, sogas, cobertores u otros elementos para evitar que sea identificada por cámaras o por agentes de tránsito es una práctica explícitamente sancionada. Por ejemplo, circular con la patente tapada en la Ciudad de Buenos Aires puede implicar una multa de alrededor de $630.200, ya que se considera una falta grave al estado del dominio del vehículo.

Según datos oficiales de la ANSV, esta falta puede acarrear multas que alcanzan hasta $1.800.000, dependiendo de la jurisdicción, y además no está permitido continuar la marcha hasta regularizar la situación, lo que puede implicar la retención del vehículo por parte de las autoridades.

La razón de esta severidad no es solo económica: la identificación clara del vehículo es fundamental para la seguridad vial y la trazabilidad en caso de siniestros, delitos o evasión de controles automáticos. Circular sin dominio visible, además de vulnerar reglas básicas de convivencia vial, dificulta la identificación en situaciones de accidente y entorpece los sistemas de control.

Las cámaras de lectura automática de patentes —conocidas por sus siglas en inglés LPR (License Plate Recognition)— son sistemas tecnológicos que capturan imágenes de matrículas y las transforman en datos legibles por software para su procesamiento. Tecnologías como las utilizadas en Buenos Aires combinan imágenes de alta definición e iluminación infrarroja para detectar, leer y clasificar el número de patente del vehículo en tiempo real, lo que permite detectar infracciones de tránsito y notificar al propietario.

Es importante aclarar que ocultar la patente para evitar el registro de cámaras LPR no elimina la obligación legal de que el dominio sea visible y legible: la normativa vigente exige que el vehículo circule con la chapa patente correctamente expuesta sin aditamentos que impidan su lectura, y cualquier alteración o falta constituye una infracción grave.

Si un conductor observa un vehículo que circula sin patente visible o con la chapa tapada o adulterada, puede denunciar la situación ante la autoridad de tránsito local o ante la ANSV, aportando datos como ubicación, hora y una fotografía clara del hecho. Las denuncias contribuyen a reforzar los controles viales y la seguridad en rutas y accesos urbanos. No existe una vía penal específica por esta conducta si no está vinculada a un delito mayor; en general, se trata de una falta administrativa de tránsito sancionada por la normativa vial argentina.

En definitiva, la tan mencionada “viveza” de tapar la patente para evitar el pago de multas o la detección por cámaras no solo es ilegal, sino que puede resultar en sanciones económicas elevadas y medidas adicionales como la retención del vehículo, además de contribuir a un deterioro de las condiciones de seguridad vial que buscan prevenir precisamente estos comportamientos.

