TelePASE: cómo dar de baja el servicio ante la venta de un vehículo

En el marco de la venta de un vehículo, es necesario tener en cuenta que una de las gestiones que se deben llevar a cabo es dar de baja el sistema TelePASE.para el pago automático de los peajes Se debe subrayar que el proceso de anulación del servicio suele demorar hasta 48 horas en efectuarse y, es un paso que los propietarios suelen pasar por alto a la hora de efectuar la transacción hacia un comprador.

Aquellos usuarios que cuentan con el dispositivo obtienen descuentos del 10% en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y hasta un 30% en la red de autopistas del país.

Para evitar gastos innecesarios en tu cuenta bancaria por parte de terceros, es importante recordar este paso previo antes de culminar la transferencia de un auto. En caso de encontrar impedimentos para dar de baja el TelePASE, los clientes pueden contactarse con el servicio de atención telefónico o a través de la aplicación Mercado Pago.

En caso de no realizar el trámite de cancelación a la hora de la venta de un auto, el nuevo titular puede hacer uso del sistema de pago y los montos a abonar caerán en la cuenta del antiguo dueño. ¿Cuáles son las dos opciones para inactivarlo?

¿Cuáles son las dos vías con las que cuenta el usuario para dar de baja el TelePASE?

Sacá la última factura: accedé a la sección "Mi cuenta" en la página web oficial de TelePASE y busca la opción de atención al cliente para imprimir la última factura. La factura debe contener la fecha de vencimiento, la forma de pago utilizada, la fecha de emisión y el importe a cancelar.

¿Cómo dar de baja el TelePASE a través del sitio web oficial en 6 pasos?

- Ingresar al sitio de TelePASE

- Entrar a Autogestión con tu usuario

- Dirigirse a Dispositivos o Tus Vehículos

-Ingresar al auto que se vendió

- Presionar en “Dar de baja / desvincular”

- Esperar confirmación

Cómo dar de baja el TelePASE

Los 5 pasos a seguir para dar de baja el TelePASE por Mercado Pago

-Ingresar a la aplicación de Mercado Pago.

- Ir a la sección “Ver más” y elegir TelePASE.

- Presionar sobre “Tus vehículos”

- Seleccionar el auto vendido

- Elegir “Quiero dar de baja este TelePASE

Por medio de la billetera virtual, la inactivación del sistema TelePase puede demorarse hasta 72 horas hábiles tras la realización del trámite.

