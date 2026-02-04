ARBA dio a conocer el calendario de vencimientos 2026 para los impuestos patrimoniales del territorio bonaerense, entre ellos la Patente y el Impuesto Inmobiliario. El esquema incluye el pago en cuotas y la opción de pago anual anticipado, que ofrece bonificaciones. Pagar en tiempo y forma, es clave para acceder a descuentos en los tributos en la provincia de Buenos Aires.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informó que el gravamen comenzará a abonarse bajo una modalidad mensual. La iniciativa apunta a distribuir el esfuerzo fiscal durante el año.

Patentes en CABA: AGIP dispuso la suspensión y reliquidación de las cuotas

Para abonar la patente, ARBA señaló que el trámite puede realizarse de forma 100% online. El objetivo es incentivar el cumplimiento temprano y ordenar el flujo de pago a lo largo del año.

Cómo pagar las boletas de forma 100% online

Los contribuyentes deben ingresar al sitio web oficial del ente recaudatorio, seleccionar la opción "Pagar", elegir el impuesto correspondiente, cargar la partida del inmueble o la patente del vehículo y definir el medio de pago.

En lo que respecta a la patente, ARBA informó que empezará a pagarse a partir del martes 10 de marzo. La iniciativa apunta al ordenamiento del calendario fiscal.

El Gobierno acusó a CABA de "cobrar las patentes más caras" del país: "Falso", contestó el Ejecutivo porteño

Calendario anual de pago de la patente:

- Cuota 1 y pago anual: 10 de marzo

-Cuota 2: 9 de abril

- Cuota 3: 7 de mayo

- Cuota 4: 9 de junio

- Cuota 5: 8 de julio

- Cuota 6: 11 de agosto

- Cuota 7: 10 de septiembre

- Cuota 8: 9 de octubre

- Cuota 9: 10 de noviembre

- Cuota 10: 10 de diciembre

En tanto que, el primer vencimiento de 2026 será el Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para inmuebles edificados como para baldíos. La fecha de inicio de cobro establecida es el jueves 19 febrero.

Patentes 2026: qué vehículos están exentos en Ciudad de Buenos Aires y cuáles deben abonarla a partir de este año

Los 5 pasos para descargar la boleta del impuesto automotor o inmobiliario

-Ingresá al sitio oficial de ARBA desde el navegador del celular o abrir la app del organismo.

-Hacé clic en la solapa "Trámites",

-Elegí "Impuesto inmobiliario" o "Impuesto automotor".

-Elegí o buscá el trámite. Seleccioná "Consulta Emisión de Boleta".

- Cargá el número de Partida para identificar el inmueble o el dominio en el caso de querer abonar la patente.

Impuesto Inmobiliario

Impuesto Inmobiliario

Inmobiliario Edificado

- Cuota 1 y anual: 12 de febrero

- Cuota 2: 14 de abril

- Cuota 3: 10 de junio

- Cuota 4: 5 de agosto

- Cuota 5: 13 de octubre

Inmobiliario Baldío

Cuota 1 y anual: 13 de febrero

Cuota 2: 14 de abril

Cuota 3: 5 de agosto

Patentamientos de motos: enero de 2026 arrancó con más de 68.000 unidades y crecimiento sostenido

Dicho día del calendario marca el comienzo formal del cronograma anual de obligaciones fiscales en la provincia de Buenos Aires.

PM / EM