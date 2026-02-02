ARBA actualizó el piso para que las empresas retengan Ingresos Brutos y excluye a miles de firmas

ARBA estableció una actualización del piso de facturación a partir del que las empresas deben actuar como agentes de recaudación del Impuesto sobre Ingresos Brutos.

La resolución publicada en el Boletín Oficial este lunes de febrero implica un aumento del 179% en el monto exigido, que pasó $2.800 millones a $7.800 millones al año. La Provincia aplicó una política inversa a la actualización automática evitando que la inflación amplíe por inercia el padrón de agentes.

Los sujetos que superen los nuevos límites tendrán hasta el último día hábil de febrero para inscribirse ante ARBA y comenzar a operar bajo esta figura desde el 1° de marzo. En dicho período, también deberán darse de baja quienes no correspondan. La medida elevó el umbral anual y dejó fuera del régimen a más de 6 mil firmas, con el objetivo de adecuar los parámetros al contexto económico.

“Hoy las PyMEs no solo enfrentan una carga fiscal, sino una alta carga operativa”

Para otorgar previsibilidad, la resolución establecerá que las empresas excluidas del régimen de retención permanecerán fuera de la obligación hasta 2028, independientemente de variaciones futuras de ingresos y topes.

ARBA: Ingresos Brutos

Desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires señalaron que la medida “integra una política sostenida de simplificación tributaria, orientada a reducir la carga administrativa sobre el sector productivo”.

En relación con ello, el director de ARBA, Cristian Girard, señaló que “hace ocho años, si alguien hacía esto perdía recaudación. Hoy no, porque no estamos enfocados en recaudar a partir de las retenciones, que son saldos a favor acumulados”.

Presión tributaria récord: las pymes enfrentan hasta 37 impuestos en Argentina

La nueva iniciativa impulsada tiene por objetivo aliviar la carga fiscal y administrativa, promover la formalización y el crecimiento de las pymes. Además, se espera que esta actualización impulse la inversión y la generación de empleo en la provincia, indicaron desde el organismo.

Según ARBAM "este año unas 8.700 empresas quedarán liberadas de esa obligación, con menos trámites y menores costos administrativos".

ARBA, pymes e Ingresos Brutos

Las razones de la actualización

“Si dejáramos que la inflación haga todo el trabajo, cada vez más pymes y comercios quedarían obligados a actuar como agentes, aun sin tener la espalda financiera para asumir ese rol”, argumentó Cristian Girard.

Y agregó: “Por eso tomamos la decisión de no sumar obligaciones por inercia inflacionaria, concentrar el régimen en quienes realmente tienen mayor volumen de operaciones y reducir la cantidad de retenciones y percepciones que se generan en la economía cotidiana”.

ARBA lanza plan de pagos para ponerse al día con impuestos bonaerenses y acceder a descuentos de hasta 15%

Por otra parte, ARBA adelantó que en los próximos días se pondrá en marcha el régimen RIESGO 0, SAF 0, una herramienta que permitirá evitar la generación de nuevos saldos a favor para las empresas que se incorporen, reforzando "un esquema impositivo más previsible, eficiente y alineado con la real capacidad contributiva de cada actor económico, sin afectar los recursos ni la capacidad financiera de la Provincia".

