La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un nuevo esquema de planes de pago para regularizar deudas impositivas en instancia prejudicial y judicial.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, comenzará a regir desde el 2 de febrero y apunta a facilitar el cumplimiento fiscal, ordenar la situación de los contribuyentes y recuperar beneficios vigentes, como el pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento.

Planes de pago para deudas en instancia prejudicial

El plan general permite regularizar obligaciones vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2025, con alternativas que se ajustan a la capacidad de pago de cada contribuyente:

Pago al contado, en una sola vez.

Anticipo del 5% y financiación del saldo:

Hasta 3 cuotas sin interés.

6 a 12 cuotas con interés del 1,5% mensual.

15 a 24 cuotas con interés del 2,5% mensual.

Para plazos más extensos:

- Anticipo del 10% y 27 a 48 cuotas con interés del 3,5% mensual.

- Anticipo del 20% y 51 a 60 cuotas con interés del 4% mensual.

Opciones para deudas judiciales y fiscalizaciones

El organismo también habilitó planes específicos para deudas en instancia judicial y para casos de fiscalización con allanamiento, con condiciones orientadas a facilitar la regularización:

- Pago al contado, en una sola vez.

- Anticipo del 5% y financiación:

- Hasta 3 cuotas sin interés.

- 6 a 12 cuotas con interés del 1,5% mensual.

- 15 a 24 cuotas con interés del 2,5% mensual.

- Anticipo del 10% y 27 a 48 cuotas con interés del 3,5% mensual.

Ponerse al día para acceder a los descuentos fiscales

ARBA recordó que cancelar las deudas exigibles es condición clave para acceder a los beneficios vigentes, entre ellos:

1) 15% de descuento por pago anual anticipado.

2) 10% de bonificación por cuota para quienes mantienen buen cumplimiento y pagan en término.

Por último, el organismo precisó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a abonarse desde marzo, bajo una modalidad mensual que busca brindar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes.

