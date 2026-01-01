Casi el 45% del costo final de los alimentos corresponde a la carga tributaria

La carga tributaria sobre los alimentos se ubica entre el 42% y 43% del precio final, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó durante 2025 el impacto de los impuestos nacionales, provinciales y municipales a lo largo de toda la cadena productiva y comercial en las principales ciudades del país.

El análisis se realizó sobre la cadena productiva y comercial de un alimento que tributa la alícuota plena del IVA del 21%, contemplando impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de los aportes previsionales y de seguridad social que inciden en el precio final.

La medición partió del nivel industrial y recorrió los distintos eslabones hasta llegar al comercio minorista, incluyendo al proveedor de insumos, un distribuidor mayorista y el punto de venta final, con el objetivo de estimar el costo impositivo total promedio que se traslada al consumidor.

En ese marco, el estudio destacó que la carga tributaria legal no es uniforme, sino que varía según el tamaño de los establecimientos comerciales y la estructura de la cadena, aunque en todos los escenarios analizados supera el 40% del precio final.

Cómo se compone la carga tributaria sobre los alimentos

Entre los impuestos considerados se encuentran el IVA, el impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) y los aportes al régimen previsional y de seguridad social, que incluyen jubilaciones, obras sociales y riesgos del trabajo.

En el caso de los comercios minoristas pequeños, la carga tributaria promedio alcanza el 42% del precio final del alimento. Dentro de ese total, el IVA representa el 17,4%, los aportes a la Seguridad Social el 9,4% e Ingresos Brutos el 7,6%, seguidos por Ganancias, el impuesto al cheque y la TISH.

El informe también detalló la participación relativa de cada tributo en la carga total:

- el IVA concentra el 41,2% del peso impositivo,

- la Seguridad Social el 22,2% e

- Ingresos Brutos el 18%, lo que muestra el fuerte impacto de estos tres componentes en el precio que paga el consumidor.

Diferencias según el tamaño del comercio

Cuando el alimento se vende en comercios minoristas grandes, como hipermercados, la carga tributaria promedio sube un punto porcentual y llega al 43% del precio final, de acuerdo con las estimaciones del IARAF.

En este escenario, el IVA y los aportes a la Seguridad Social mantienen el mismo nivel de incidencia, mientras que Ingresos Brutos y la TISH ganan mayor peso relativo dentro de la estructura tributaria, en comparación con el caso de los comercios pequeños.

El informe concluye que, independientemente del tamaño del comercio, la carga tributaria legal sobre los alimentos se mantiene por encima del 40% en las principales ciudades del país, reflejando el fuerte impacto de los impuestos y aportes obligatorios en el precio final que pagan los consumidores en 2025.

