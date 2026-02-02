Patente 2026: qué hacer si está despintada, cómo renovarla y evitar multas

En los últimos años, la patente despintada se transformó en un problema cada vez más habitual para miles de conductores en la Argentina. El fenómeno, vinculado principalmente a fallas de fabricación en algunas tandas de chapas Mercosur, genera dudas frecuentes: ¿Corresponde un reclamo sin costo?, ¿se puede circular así?, ¿cómo renovar una chapa patente dañada sin recibir multas?

Chapa Patente Mercosur, cómo se asignan las combinaciones

A diferencia de la pérdida o el robo, en estos casos la patente está colocada, pero no se lee correctamente, lo que implica un incumplimiento de las normas de tránsito vigentes y puede derivar en sanciones graves.

Patente despintada: cuándo se trata de una falla de origen y cuándo no

El primer paso es determinar el motivo del deterioro. No todos los casos se encuadran de la misma manera.

Por un lado, están las fallas de origen, detectadas en determinadas series de patentes Mercosur, donde la pintura se degrada de forma prematura, se descascara o se borra sin golpes ni intervenciones externas. En estas situaciones, el Estado habilitó un mecanismo de reposición gratuita, ya que se considera un defecto de fabricación.

Por otro lado, existe el deterioro por uso, que incluye daños por choques menores, rayones, corrosión, mala limpieza o exposición prolongada a productos abrasivos. En esos casos, la reposición no se considera “en garantía” y requiere un trámite arancelado.

La evaluación final la realiza el Registro Seccional donde está radicado el vehículo.

Reclamo por fallas de origen: cómo pedir la reposición sin costo

Cuando la patente despintada es consecuencia de una falla de fabricación, el titular del vehículo puede iniciar el reclamo directamente en el Registro del Automotor correspondiente.

El procedimiento contempla la reposición de las placas sin cargo, ya que no se trata de una nueva numeración, sino de reemplazar una chapa defectuosa por otra legible del mismo dominio. Mientras se gestiona la entrega de las placas definitivas, el Registro suele otorgar chapas provisorias de papel, que habilitan a circular legalmente.

Este mecanismo continúa vigente en 2026 y fue ratificado por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) ante la persistencia de reclamos por patentes Mercosur dañadas.

Circular con patente ilegible: por qué es una infracción grave

Circular con una patente ilegible, aun cuando esté colocada, constituye una infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que exige que los dominios sean visibles, normalizados y perfectamente identificables.

Las consecuencias pueden incluir:

- Multas económicas, cuyo monto varía según la jurisdicción.

- Observaciones en controles viales, que pueden impedir continuar la marcha.

- Riesgo de acumulación de infracciones si el vehículo es detectado reiteradamente con la chapa ilegible.

Además, intentar “arreglar” la patente con pintura, marcador o barniz no solo no soluciona el problema, sino que puede agravar la sanción, ya que se consideran alteraciones no permitidas.

Renovar chapa patente dañada: trámite paso a paso

Cuando el deterioro no se reconoce como falla de origen, corresponde iniciar el trámite para renovar la chapa patente dañada.

Dónde se realiza

El trámite se hace en el Registro Seccional del Automotor donde el vehículo está inscripto.

Qué se necesita

- Solicitud tipo correspondiente.

- Documentación del vehículo (título o equivalente).

- Entrega de ambas chapas si el motivo es deterioro.

Qué ocurre mientras tanto

El Registro entrega placas provisorias, que permiten circular hasta recibir las definitivas.

Costos

Los aranceles se actualizan periódicamente y dependen del tipo de vehículo y trámite, por lo que se recomienda consultar el cuadro vigente al momento de iniciar la gestión.

Recomendaciones clave para evitar sanciones

- No circular durante períodos prolongados con la patente ilegible.

- No intervenir la chapa por cuenta propia.

- Iniciar el trámite apenas se detecta el daño.

- Conservar la constancia del Registro mientras se utilizan placas provisorias.