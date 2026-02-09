La fiscalía pidió encarcelar a Luis Cavanagh por “alto peligro para la integridad física" de Romina Gaetani

La fiscal María José Basiglio, titular de la Fiscalía Especializada en delitos vinculados con violencia de género de Pilar, solicitó la detención del empresario Luis Cavanagh, expareja de la actriz Romina Gaetani, en el marco de la causa por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, según consta en el dictamen judicial al que accedió este medio.

Para la fiscal, existen “elementos que configuran riesgo procesal y un alto peligro para la integridad física y psíquica de la víctima”. La decisión quedó ahora en manos del Juzgado de Garantías N°7 de Pilar, a cargo de Walter Saettone.

Un informe alertó que en enero de 2026 hubo casi un femicidio por día en Argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo al expediente judicial, el episodio ocurrió en el lote 60 del Tortugas Country Club tras una discusión originada por celos. La acusación sostiene que Cavanagh arrojó a Gaetani al suelo, la inmovilizó y la sacó de la vivienda, donde la dejó. El personal de la Comisaría Pilar 4 acudió al lugar tras un llamado al 911 por un conflicto familiar, según el parte policial incorporado a la causa.

La actriz fue asistida por una ambulancia y trasladada al Hospital Central de Pilar, donde —según el informe médico— se constataron escoriaciones en el dorso izquierdo, antebrazo derecho, cadera derecha, hematomas y cortes en la pierna derecha.

La investigación también incorporó registros de cámaras de seguridad del country, placas fotográficas de las lesiones y declaraciones testimoniales, de acuerdo con el expediente fiscal.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Según la declaración de Gaetani ante la fiscalía y el informe del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), la relación presentaba episodios previos de control y celos, incluyendo revisiones del teléfono y situaciones de enojo en eventos públicos.

El análisis psicológico detectó indicadores de violencia psicológica preponderante, mecanismos de control, restricción de vínculos personales y dependencia afectiva, conforme al informe profesional agregado a la causa.

Además, la fiscalía fue informada durante la investigación que Cavanagh sería portador de armas de fuego. El registro del RENAR confirmó que poseía una Credencial de Legítimo Usuario (CLU) vencida desde 2020 correspondiente a una pistola 9 mm. En un allanamiento se encontraron municiones y piezas de arma, pero no el arma registrada, lo que para la fiscalía constituye un posible indicio de obstaculización del proceso, según el acta judicial.

La ausencia del arma en el procedimiento incrementó el temor de la actriz.

La noche en que nadie miró: drogas, boliches y muerte

La palabra de Romina Gaetani

Romina Gaetani habló públicamente en el programa DDM (América TV) al ser cconsultada por la prensa. “No puedo hablar. La verdad es que estoy muy mal”, expresó. La actriz también contó cómo atravesó su paso por la fiscalía: “La semana pasada estuve cinco horas escuchando a los testigos. Volver a escuchar todo es revictimizante”.

Y agregó: “Volví el viernes, me metí en la cama, no pude hacer más nada. El sábado estaba doblada del dolor, me levanté de la cama como pude y ahora estoy haciendo lo mismo a media cuadra de entrada a mi terapeuta, quien va a ser testigo también mañana”.

Sobre el pedido de detención, aseguró que no le aporta tranquilidad: “Todo lo contrario, sentís mucha confusión, mucho miedo”. Finalmente, al poner en palabras la dificultad de dar el paso judicial contra -entonces- su propia pareja, dijo: “Denunciar a alguien que se quiere es imposible, no me entra en la cabeza... porque una está enamorada”.

Luis Cavanagh

Cómo sigue la causa de Cavanagh

Cavanagh está imputado por “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una persona con quien mantenía una relación de pareja, en un contexto de violencia de género”, según la calificación legal del Ministerio Público Fiscal.

El juez de Garantías deberá resolver si concede la detención solicitada mientras la causa continúa con nuevas declaraciones testimoniales.

GD CP