Cada verano, cada fin de semana largo y en cada cruce fronterizo se repite la misma escena: autos con patente extranjera circulando por rutas, ciudades y balnearios. Sin embargo, hacerlo de manera legal implica cumplir una serie de requisitos que varían según el país, pero que comparten reglas básicas en materia de Aduana, tiempos de permanencia y seguros obligatorios.

Si como argentino viajás al exterior y vas a conducir un auto, la Licencia Nacional de Conducir es un documento válido. Este documento oficial es aceptada en la mayoría de los países del mundo, ya que el formato vigente desde marzo incluye código de nomenclatura internacional.

Turismo favela: cuánto cuenta visitar la Rocinha y hacer el famoso video viral

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si bien la condición más importante para que la Licencia de otro país sea aceptada es que sea de cobertura nacional (y no municipal) y el nuestro la cumple desde hace años, lo cierto es que también estas convenciones aclaran que cada país, dentro de los derechos de su soberanía, puede llegar a exigir un permiso internacional para conducir.

Ya fuera de Argentina, el primer actor en este proceso es la Aduana, ya que cuando un vehículo ingresa a un país distinto al de su patente entra como un bien que debe ser controlado. En el Mercosur, el ingreso del auto con patente extranjera se realiza bajo un régimen de importación temporaria: habilita a circular legalmente durante un plazo determinado y, para obtenerlo, se exige la documentación del transporte y conductor.

Los permisos aduaneros establecen tiempos máximos de permanencia, que varía según el país y la situación migratoria del conductor. En general, estos plazos rondan entre 90 y 180 días, con posibilidad de prórroga en algunos casos, por lo que superar ese límite puede traer consecuencias que van desde multas hasta la retención del vehículo.

Primer fin de semana largo de 2026: cuándo cae Carnaval

Circular con patente extranjera exige contar con una cobertura válida en el país de destino. En el Mercosur, este requisito se cumple mediante la Carta Verde, mientras que para otros destino se solicita la Carta Azul u otros certificados equivalentes.

Este documento acredita que el vehículo cuenta con responsabilidad civil válida fuera de su país, algo fundamental ante cualquier accidente. Sin este seguro, el auto puede ser inhabilitado para circular, aun cuando todo lo demás esté en regla.

BGD/ML