jueves 05 de febrero de 2026
ECONOMIA
Tránsito y Seguridad Vial

Dónde van las patentes de las motos: normativa vigente y posibles multas en 2026

La ubicación de la patente en las motos está regulada por ley y su incumplimiento puede derivar en multas graves. Qué dice la normativa vigente en 2026, por qué no se permite llevarla de costado o debajo del colín y cuáles son las sanciones más comunes.

Patentes argentinas 28012026
Patentes argentinas | Cedoc

La ubicación de la patente en motos es una de las infracciones más comunes en controles de tránsito, aunque muchos motociclistas desconocen que existen reglas específicas sobre su posición, inclinación y visibilidad. En 2026, la normativa sigue siendo clara: la chapa debe permitir identificar el dominio en todo momento, sin trucos ni modificaciones estéticas que interfieran con su lectura.

Sin embargo, prácticas extendidas como colocar la patente de costado, debajo del colín o usar sistemas rebatibles continúan generando sanciones en todo el país.

Impuestos en patentes 15092025

Patente moto ubicación: qué exige la Ley de Tránsito

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 y su reglamentación establecen que todos los vehículos, incluidas las motocicletas, deben circular con placas de dominio oficiales, visibles, legibles y en el lugar reglamentario.

En el caso de las motos, la patente debe cumplir con estos criterios básicos:

- Estar ubicada en la parte trasera del vehículo.

- Mantener una posición vertical o con leve inclinación, sin alterar la legibilidad.

- No estar tapada por accesorios, portaequipajes, ruedas, luces o baúles.

- Ser claramente visible tanto de día como de noche.

Cualquier modificación que impida la lectura normal del dominio puede ser considerada infracción, incluso si la patente es original y está en buen estado.

¿Se puede poner la patente debajo del colín o de costado?

Esta es una de las consultas más frecuentes. La respuesta, en términos legales, es no.

Colocar la patente debajo del colín, en posición horizontal extrema o de costado, suele implicar que el dominio no sea visible desde el ángulo reglamentario. Aunque muchos kits comerciales lo ofrecen como “estético” o “deportivos”, no cumplen con la normativa vigente.

En controles viales, este tipo de ubicación suele ser interpretado como patente ilegible o mal ubicada, aun cuando los números puedan leerse en determinadas condiciones. La ley no evalúa la intención del conductor, sino el resultado: si el dominio no se identifica con facilidad, hay infracción.

Multa por patente de costado o con visibilidad reducida

Circular con una patente de moto mal ubicada puede derivar en sanciones consideradas graves, que varían según la jurisdicción, pero que en general incluyen:

- Multas económicas, cuyo valor se expresa en Unidades Fijas en muchas provincias.

- Observación en controles, con exigencia de corrección inmediata.

- En algunos casos, retención del vehículo, si se considera que no cumple condiciones mínimas para circular.

La situación se agrava cuando se detectan patentes rebatibles, mecanismos móviles o sistemas diseñados para ocultar el dominio. Estos dispositivos son considerados una alteración deliberada y pueden implicar sanciones más severas.

Patentes rebatibles: por qué están prohibidas

Las llamadas patentes rebatibles, móviles o con sistemas de ocultamiento están expresamente prohibidas. Su sola presencia puede ser interpretada como una conducta destinada a eludir controles, aun si el mecanismo no se encuentra activado al momento de la inspección.

En 2026, los controles viales y sistemas de fiscalización automática continúan reforzando la detección de este tipo de irregularidades, especialmente en zonas urbanas y rutas con monitoreo electrónico.

Qué recomiendan las autoridades para evitar multas

Para evitar una multa por patente de costado o por mala visibilidad, las recomendaciones son claras:

- Mantener la patente en la ubicación original o reglamentaria del fabricante.

- Evitar soportes alternativos no homologados.

- Verificar que no quede tapada por equipamiento adicional.

- No modificar la inclinación más allá de lo permitido.

En caso de duda, consultar en un control técnico o dependencia de tránsito local puede evitar sanciones posteriores.

