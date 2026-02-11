Patentes diplomáticas, oficiales y especiales: cómo identificarlas y qué significan los colores en Argentina

Las patentes en Argentina poseen el mismo estilo de identificación, ya sea dos letras, tres números y dos letras, o la más antigua identificada por tres letras y tres números. Sin embargo, a partir de 2016 existen categorías que permiten distinguir el uso de vehículos pertenecientes a áreas diplomáticas.

La principal diferencia se encuentra en el color de fondo, ya que en estos tipos de "chapa" son con un fondo celeste, mientras que el resto son negras. Las patentes diplomáticas son aquellas otorgadas por la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a delegaciones diplomáticas o misiones especiales.

Cada letra de inicio posee un significado distinto. Aquellas patentes que comienzan con D, forman parte del cuerpo diplomático, mientras aquellas que inician con la C pertenecen a un cuerpo consular.

En los casos que la primera letra es la M representan a un organismo de misiones especiales. Aquellas que arrancan con la A, pertenecen a personal administrativo de una embajada, mientras que la I se utiliza en aquellos vehículos que integran un organismo internacional.

Estas designaciones de siglas tienen equivalentes en otros sistemas internacionales: en muchos países, las placas diplomáticas utilizan combinaciones que identifican directamente el estatus del vehículo y su misión. Por ejemplo, las placas diplomáticas suelen comenzar con letras como “CD” (por corps diplomatique) o “CC” (corps consulaire) según las convenciones habituales para distinguir diplomáticos de personal consular.

En Argentina, además de la modalidad especial para diplomáticos y consulares, existen patentes oficiales o de uso oficial asignadas a vehículos de gobiernos, municipios o Fuerzas Armadas. En la propuesta de patente del Mercosur, estos vehículos deberían llevar caracteres de color azul (Pantone 286C).

En la práctica cotidiana, identificar un auto como diplomático o consular en Argentina depende de las siglas como del registro oficial que Cancillería asigna. Esto garantiza que el vehículo y su propietario sean parte de una misión internacional acreditada ante el Estado argentino.