ARBA anunció que a partir de marzo, la patente se pagará mensualmente en lugar de hacerlo de forma bimestral como se liquida actualmente. El nuevo sistema tributario implicará que los propietarios de vehículos recibirán diez facturas hasta diciembre, lo que facilitará la planificación financiera. El nuevo método tributario no modificará el monto total que se debe abonar.

Desde el organismo de recaudación bonaerense sostuvieron que la nueva ley impositiva beneficiará a los usuarios, ya que tres de cada cuatro dueños de automóviles van a pagar nominalmente menos que en 2025.

Director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard: "Estamos bajando nominalmente la patente al 75%"

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, aseguró: “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”, en el marco de una entrevista otorgada a Radio Provincia.

Sin embargo, aquellas personas que sean poseedoras de autos de alta gama o de “alta valuación”, podrían afrontar un Impuesto Automotor más elevado.

El titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires explicó que “la medida busca ayudar a las familias a planificar mejor sus finanzas, ya que alivia el problema de recibir una factura con la liquidación de dos meses”.

El organismo bonaerense buscaba avanzar con la nueva política contributiva hacía tiempo, pero se encontraba ligada a la culminación del proyecto de modernización tecnológica del sistema.

En este sentido, ARBA analiza implementar el mismo esquema de pago para los impuestos inmobiliarios a futuro.

En declaraciones radiales, Girard reconoció que en 2025 la patente “aumentó mucho”, pero señaló que esa situación se produjo porque la Legislatura bonaerense no aprobó la normativa en dicho período.

