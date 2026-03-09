La industria perdió 160 empleos por día en dos años.

Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) arrojó una pérdida de 100 mil puestos de trabajo en el sector –a razón de 160 empleos por día– y las exportaciones industriales de mayor valor agregado se derrumbaron en un 28%.

Además, la investigación que desarrolló la Facultad de Ciencias Económicas develó que la industria argentina cayó 8,3% durante el actual gobierno, mientras que su capacidad ociosa ascendió al 40%.

El documento fue realizado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de esa unidad académica de la UBA. Del estudio se desprende que el peso de la industria en la economía bajó del 16,5% en 2023 a 13,7% en 2025, cifras que se remontan a antes de la Segunda Guerra Mundial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No obstante, entre mediados de 2023 y de 2025, 22 de los 24 sectores que conforman la estructura industrial argentina cayeron en su valor agregado. Se detecta un desfinanciamiento público del sector, mientras que el apoyo se concentró en el RIGI.

En cuanto a la industria de bienes de capital, el informe revela que la producción local cayó casi 25%, mientras las importaciones se dispararon al 77%.