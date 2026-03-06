Nuevo aumento en los peajes de Panamericana y Acceso Oeste de más del 40%.

Los peajes del Acceso Norte (Panamericana) tendrán un aumento desde este sábado 7 de marzo, tras la actualización tarifaria dispuesta por el Gobierno nacional a través de una Resolución publicada por Vialidad Nacional. El incremento promedio será del 42% y afectará a los distintos accesos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el norte del conurbano bonaerense. La medida también alcanza al Acceso Oeste.

¿Cuánto pasarán a cobrar?

Con el nuevo cuadro tarifario, los autos de hasta dos ejes y menos de 2,10 metros de altura que utilicen el sistema Telepase pagarán $994,15 en horario normal y $1.192,99 en hora pico. En tanto, los vehículos de la misma categoría que superen esa altura o tengan rueda doble abonarán $1.988,30 y $2.385,97 respectivamente en los momentos de mayor circulación.

También se actualizaron los valores para otras categorías. Las motocicletas pasarán a pagar $497,08 y $596,49 en hora pico. Para vehículos de tres o cuatro ejes, las tarifas se ubicarán entre $1.988,30 y $2.385,97, mientras que los camiones de cinco o seis ejes deberán abonar $3.976,59 o $4.771,95 según el horario. En el caso de los vehículos con más de seis ejes, el costo llegará a $4.970,74 y $5.964,94 en hora pico.

La resolución también establece un esquema diferencial para quienes no utilicen Telepase. En esos casos, los concesionarios podrán aplicar valores hasta el doble de la tarifa electrónica con el objetivo de fomentar el uso del sistema automático de cobro, en línea con la futura implementación del modelo de peajes sin barreras.

Entre las estaciones de peaje alcanzadas por la actualización en el Acceso Norte se encuentran Debenedetti, Márquez, Tigre, Capitán Juan de San Martín, Camino Real, Buen Ayre, Ruta 202, Belgrano, Ruta 197, Campana y Pilar, puntos clave para el tránsito diario entre la Ciudad de Buenos Aires y el corredor norte del área metropolitana.