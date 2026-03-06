¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?

La gripe, también llamada influenza, es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones, que son parte del sistema respiratorio. La gripe es causada por un virus. La mayoría de las personas que tienen gripe mejoran por su cuenta. Sin embargo, la gripe puede causar complicaciones importantes en algunos grupos.

Recibir la vacuna contra la gripe es la mejor manera de prevenir la enfermedad y sus complicaciones para casi todas las personas. La vacuna contra la gripe puede reducir el riesgo de contraer esta enfermedad. También puede reducir el riesgo para enfermedades graves por la gripe y de necesitar hospitalización o de morir por esta enfermedad.

Los grupos de alto riesgo comprenden a las siguientes personas:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Adultos mayores de 65 años.

Personas en asilo de ancianos y convalecientes o en instituciones para cuidado a largo plazo.

Los niños pequeños, en particular aquellos de 12 meses o menos.

Las personas que planean un embarazo, que esperan un bebé o que recientemente dieron a luz durante la temporada de gripe.

En los Estados Unidos, algunos grupos tienen más riesgo de necesitar tratamiento en el hospital debido a la gripe. Esos grupos incluyen a los nativos estadounidenses o nativos de Alaska, las personas de piel negra o los latinos.

Otros grupos con alto riesgo de tener complicaciones por la gripe incluyen los siguientes:

Las personas que tienen un sistema inmunitario debilitado.

Las personas que tienen un índice de masa corporal (IMC) de 40 o más.

Las personas con afecciones del sistema nervioso o que alteran la forma en que el cerebro procesa la información.

Y las personas con ciertas afecciones médicas tienen más riesgo de tener complicaciones por la gripe, como las siguientes: