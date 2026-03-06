¿Cuál es el mejor momento del día para hacer ejercicio físico?

Un estudio realizado por el medio Eating Well, revela que el horario en que se realiza ejercicio puede influir en la calidad del sueño,la pérdida de peso y el control de azúcar en sangre.

Los especialistas en deportes agregan que entrenar por la mañana puede ser una opción favorable para quienes buscan establecer una rutina antes de enfrentar las actividades del día.

Además puede fomentar una mentalidad saludable, lo que podría traducirse en mejores decisiones alimenticias y de estilo de vida a lo largo del día.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También agregan que la constancia es el factor más importante para alcanzar los objetivos de la pérdida de peso.

Por otro lado, la fuerza muscular alcanza su punto máximo entre las 16 y las 20 horas, lo que podría facilitar entrenamientos más efectivos, especialmente en actividades de levantamiento de pesas.

Los expertos destacan que el ejercicio vespertino también puede ser un excelente liberador de estrés, ayudando a las personas a desconectarse de las tensiones acumuladas durante el día.

El ejercicio nocturno puede contribuir a mejorar la calidad del sueño, siempre y cuando no se realice justo antes de acostarse.

Por otra parte señalan que actividades como caminar después de cenar pueden ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo que resulta beneficioso para la salud cardiometabólica.