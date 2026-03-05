Pistacho: el auge del oro verde argentino que conquista mercados.

El pistacho se consolidó como un fenómeno global. En la Argentina, el cultivo ganó terreno y se proyectó como un producto estratégico capaz de abastecer la demanda internacional.

En esa línea el mercado internacional mostró un crecimiento sostenido en la última década. La demanda global aumentó alrededor de 6,5% anual, mientras que la producción se concentró en Estados Unidos, Irán y Turquía.

La brecha entre oferta y demanda provocó que los precios se duplicaran en varios mercados y generó interés por nuevos productores. Los costos por hectárea alcanzan los USD 72.000, considerando aporte inicial y gastos anuales. Los cultivos empiezan a generar ingresos a partir del séptimo año, con retornos anuales estimados entre 14% y 20% en dólares.

Cada planta mantiene productividad durante más de 50 años, lo que convierte la inversión en un activo a largo plazo. El auge del pistacho en Argentina no solo se limita a la inversión y la producción.

La gastronomía también lo incorporó. Heladerías, chocolaterías y pastelerías adoptaron el pistacho como ingrediente central en preparaciones dulces y saladas.

En cuanto a la expansión productiva, la superficie sembrada con pistacho en Argentina aumentó significativamente en los últimos años. En San Juan por ejemplo se registraron alrededor de 6.500 hectáreas, que representan el 90% de la producción nacional, mientras que Mendoza concentra aproximadamente 770 hectáreas. Luego siguen La Rioja y La Pampa.