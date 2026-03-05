Frigorífico cerró sus puertas y echó a 100 empleados.

El frigorífico Ganadera San Roque SA anunció el cierre definitivo de su planta en el partido de Morón, y el despido de 140 trabajadores. La empresa aseguró que la decisión se debió a la "caída del consumo interno y el ingreso de importaciones de carne.

La medida fue comunicada mediante cartas documento enviadas al personal. En ellas, argumentaron que los cambios en las condiciones económicas del país volvieron inviable la continuidad de la actividad.

En las notificaciones, la compañía sostuvo que la “indiscriminada apertura comercial” y la disminución del consumo afectaron gravemente la rentabilidad del establecimiento.

Para formalizar los despidos, la empresa invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla la posibilidad de desvincular empleados por causas económicas o de fuerza mayor, publicaron a través de un comunicado.