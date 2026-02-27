Crisis de empleo: radiografía de las empresas que despidieron trabajadores o cerraron

El cierre de fábricas en Argentina durante el último trimestre de 2025 se profundizó en un contexto de caída de la inversión extranjera directa, menor demanda interna y pérdida de competitividad, con impacto en el empleo industrial y el entramado productivo, según datos relevados por la consultora Sistémica de Federico Poli.

En los primeros diez meses del año, el saldo neto de la inversión extranjera directa (IED) fue negativo en u$s1.500 millones para el balance cambiario del Banco Central (BCRA), consolidando salidas de capital y procesos de desinversión de empresas ya instaladas en el país. Este escenario refleja la cautela de inversores internacionales frente al riesgo macroeconómico y regulatorio.

Fuente: Sistémica

El retroceso de la IED convive con un proceso acelerado de cierre de empresas y achicamiento industrial. En el último trimestre del 2025 se multiplicaron anuncios de cierres, suspensiones y despidos, especialmente en ramas sensibles a la caída del consumo interno y a la competencia de importaciones.

Según el relevamiento de Sistémica, entre las empresas que cerraron plantas se encuentran Ilva (300 trabajadores alcanzados), Whirlpool (220), Corven (150 despidos), Newsan (150), SKF (145), La Suipachense (143), TN & Platex (88), Vulcalar (80), PanPack (80), Magnera (60), Dana (50), Acerías Berisso (50), Luxo (40), Color Living (40), Otito (40), DBT-Cramaco (37) y Essen (34).

En paralelo, durante ese mismo periodo también se registraron suspensiones masivas, como en Acindar (2.500 trabajadores), Mondelez (2.300), Textilana (175) y Peugeot, que aplicó una pausa de fabricación sin precisar cantidad de empleados afectados.

Con una mirada desde el sector pequeña y mediana empresa, el presidente de Industriales PyMEs Argentina (IPA), Daniel Rosato, sostuvó que "se consolidará una segunda etapa de extinción de fábricas que se sostendrá durante todo el 2026".

Y añadió: “El industricidio que las PyMEs habían denunciado entre 2019 y 2023 quedó apenas como una anécdota, ya que la lamentable cifra de 25.000 fábricas cerradas en esos cuatro años ya fue superada en apenas dos años de la gestión actual, con el cierre de casi 30.000 empresas hasta noviembre pasado."

Menor inversión y reconfiguración empresarial

Volviendo con el informe de Sistémica, señalaron que “el fenómeno no se limita a casos aislados, sino que adopta una lógica sistémica: menor demanda, mayores costos relativos y pérdida de competitividad configuran un escenario en el que muchas firmas optan por reducir operaciones o directamente abandonar el mercado”.

En ese marco, la destrucción de activos productivos y capacidades productivas “no habilita la reasignación de recursos y creación de nuevas actividades en el modo en que lo sugieren los libros de texto de economía”, señaló la consultora. Y agregó: “Genera pérdida de empleo y chatarra productiva porque el capital no es plastilina y las habilidades de los trabajadores no son universales sino específicas”.

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) aparece como la principal apuesta oficial para revertir la tendencia. Sin embargo, su impacto efectivo aún es limitado.

Si bien hubo anuncios de proyectos interesados en adherir al régimen, el grado de avance real es dispar e incipiente. Además, el eventual impacto positivo sobre exportaciones no garantiza una mejora directa en la creación de empleo ni en el desarrollo de proveedores locales.

Industria, mercado interno y debate estructural

En este escenario, también se anunció el diseño de un Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), que genera expectativa entre las PyMEs. No obstante, desde Sistémica remarcaron que estas iniciativas no alcanzan por sí solas.

“Aunque este tipo de medidas puede colaborar con la mejora de las condiciones para el inversor, lo cierto es que no alcanzan sin un esquema que fortalezca el mercado interno y restablezca los desequilibrios que generan la apertura comercial y la apreciación cambiaria”, señalaron en el relevamiento.

El informe advirtió que la Argentina no puede sostener su funcionamiento solo con sectores primarios como el agro, petróleo, gas o minería. “No solo no puede sino tampoco es deseable”, afirmó Sistémica, al señalar que el país necesita sostener y expandir su industria por razones de empleo, innovación tecnológica y seguridad de abastecimiento.

En ese contexto, la pérdida de fábricas durante el último trimestre de 2025 no solo implica menos puestos de trabajo, sino también un deterioro del tejido productivo construido durante décadas, en un momento en que otras potencias revalorizan el desarrollo industrial como eje estratégico.

PwC confirmó 63 desvinculaciones en su centro de servicios

En este escenario de cierres y reducción de estructuras, también se conoció la desvinculación de 63 colaboradores del área de soporte administrativo del PwC Acceleration Center Buenos Aires (ACBA), en el marco de un proceso de transformación y modernización de las áreas de soporte de PwC US. Según indicaron a Perfil fuentes de la empresa, "la medida apunta a simplificar procesos, evitar duplicaciones e incorporar modalidades de trabajo más digitales.

Esta misma fuente informó se trata de “una decisión difícil, pero tomada con responsabilidad y con el debido acompañamiento a las personas alcanzadas”, ratificando el compromiso con el desarrollo de más de 6.200 colaboradores en el país, promoviendo la capacitación en nuevas habilidades y roles para preservar el talento.

Por último, el PwC Acceleration Center Buenos Aires cuenta actualmente con más de 3.500 profesionales y es uno de los principales hubs de exportación de servicios de conocimiento del país, con presencia en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario. Además, destacaron que en 2025 se incorporaron alrededor de 750 nuevos profesionales y que se prevé una cifra similar en 2026, en línea con un crecimiento sostenido de la unidad en los últimos 15 años. Con esto, la fuente hizo énfasis en que "los rumores de despidos masivos y cierres de oficinas, es falso".

GZ