El Gobierno nacional prorrogó por un año el plazo de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y amplió su alcance en el sector de petróleo y gas. La medida quedó formalizada a través del Decreto 105/2026 publicado en el Boletín Oficial y estira el plazo hasta el 8 de julio de 2027.

El anuncio había sido anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que el Ejecutivo decidió “prorrogar por 1 año el RIGI y mejorarlo para hacerlo más claro y eficiente”. Según detalló, se incorporan nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de US$600 millones y se ordena la reglamentación para dar mayor previsibilidad.

Desde su puesta en marcha bajo el gobierno de Javier Milei, el régimen ya cuenta con 10 proyectos aprobados por US$25.479 millones y otros en evaluación, según datos oficiales.

Aunque el Gobierno destaca 10 proyectos aprobados por más de US$25.000 millones, el impacto real del RIGI todavía depende de la ejecución efectiva de esas inversiones, la generación de empleo y el ingreso concreto de divisas en una economía que aún espera ver los desembolsos materializados.

Qué cambia con la prórroga y a qué sectores alcanza

El Decreto 105/2026 no solo extiende el plazo de adhesión, sino que amplía el alcance del régimen dentro del sector energético.

En el segmento de petróleo y gas costa adentro, se incorporan la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, con un monto mínimo de inversión de US$600 millones en activos computables.

Para actividades costa afuera, el umbral mínimo de inversión para el subsector exploratorio y productivo se fija en US$200 millones, en línea con el perfil de riesgo e intensidad de capital que caracteriza a este tipo de proyectos.

Además, la normativa redefine el concepto de “nuevo producto” para adaptarlo al sector tecnológico —donde la vida útil de los desarrollos es más corta— y establece reglas más claras para que empresas que ya operan en el país puedan adherir ampliaciones relevantes sin que los beneficios se apliquen a operaciones preexistentes.

También se ordenan procedimientos administrativos, criterios de evaluación y aspectos vinculados a importaciones y proveedores, con el objetivo oficial de reducir discrecionalidad y mejorar la trazabilidad.

Beneficios fiscales y cambiarios: el atractivo del régimen

El RIGI ofrece un paquete de incentivos que lo convierte en uno de los esquemas más ambiciosos en materia de promoción de inversiones:

- Reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%.

- Exención de derechos de exportación.

- Posibilidad de computar el IVA desde la etapa previa al inicio de operaciones.

- Acceso a mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias.

La extensión del plazo responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de acompañar proyectos de gran escala que requieren tiempos más largos de estructuración financiera y maduración técnica.

En un contexto donde el Gobierno busca consolidar señales de estabilidad macro y atraer capital externo, la prórroga del RIGI apunta a sostener el flujo de inversiones, especialmente en energía. La apuesta oficial es clara: reglas fiscales estables y beneficios impositivos como ancla para proyectos de largo plazo.

El desafío será ver si el nuevo plazo y la ampliación sectorial se traducen en desembolsos concretos o si el efecto se concentra en anuncios y aprobaciones administrativas.

Cuál es el alcance medible del RIGI en este primer año de funcionamiento

Hasta el momento, el alcance medible del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) puede analizarse en cuatro dimensiones concretas: proyectos aprobados, monto comprometido, sectores alcanzados y señal macroeconómica.

Según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía, ya hay 10 proyectos aprobados por US$ 25.479 millones en inversión comprometida y otros proyectos en etapa de evaluación Ese es, hasta ahora, el dato más tangible del régimen.

El grueso de las iniciativas se concentra en:

Energía (petróleo y gas, especialmente desarrollos vinculados a Vaca Muerta) Minería (litio y cobre) Infraestructura energética

Con esta última prórroga, se incorporaron nuevos desarrollos costa adentro en hidrocarburos con piso mínimo de US$600 millones y offshore desde US$200 millones.

Los proyectos aprobados acceden a Ganancias reducida del 35% al 25%; Exención de derechos de exportación; IVA recuperable en etapa previa y Acceso a arbitraje internacional. El impacto fiscal efectivo todavía no es plenamente medible porque muchos proyectos están en fase inicial o de estructuración.

Ahora bien, ¿Qué es lo que aún no se puede medir? En efecto aun no se puede saber la inversión efectivamente ejecutada (no solo aprobada); el empleo directo generado, el impacto en exportaciones y la recaudación futura bajo el nuevo esquema fiscal reducido.

