Inversión extranjera: Javier Milei se reunió con Vicuña Corp. por proyectos mineros por US$ 18.000 millones

El presidente Javier Milei recibió este martes en Casa Rosada a ejecutivos de Vicuña Corp., en el marco del anuncio de una inversión extranjera directa por US$ 18.000 millones que el Gobierno destaca como la mayor en la historia del país y que apunta a impulsar la economía nacional durante la próxima década.

Del encuentro participaron el CEO de la compañía, Ron Hochstein, y José Morea, Country Director de Vicuña Corp., junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, según informó la Oficina Presidencial a través de su cuenta oficial en X.

Durante la reunión de trabajo, las autoridades de la empresa señalaron que la decisión de avanzar con el desembolso se apoya en el marco de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica que ofrece el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional. En ese sentido, remarcaron que “sin este instrumento, un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina”.

De acuerdo con lo informado, la inversión total estimada asciende a US$ 18.000 millones para los primeros diez años de desarrollo de los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol, ambos en la provincia de San Juan. Dentro de ese monto, se prevé un desembolso de US$ 7.000 millones hasta alcanzar el primer concentrado de cobre, previsto para el año 2030.

Desde la compañía destacaron que el avance de ambos proyectos tendrá un impacto relevante en la actividad económica y productiva del país, al tratarse de desarrollos de gran escala en el sector minero, con foco en la producción de cobre, oro y plata.

Vicuña Corp., cuyos principales accionistas son BHP y Lundin Mining, permitirá posicionar a la República Argentina entre las cinco mayores operaciones de cobre, oro y plata del mundo, de acuerdo con las proyecciones oficiales difundidas tras el encuentro.

“El Proyecto Vicuña es una oportunidad transformacional para la Argentina. Como uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes del mundo, tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones”, comentó Ron Hochstein, CEO de Vicuña.

Las tres etapas del proyecto

-Etapa 1: desarrollo en Josemaría de una mina a cielo abierto y una planta concentradora diseñada para futuras expansiones, con el objetivo de acelerar la producción inicial y generar flujo de caja operativo temprano.

-Etapa 2: desarrollo de los recursos de óxidos de Filo del Sol y una planta para la recuperación de cobre, oro y plata, ampliando la capacidad productiva del proyecto y removiendo la capa de óxidos sobre los sulfuros de Filo del Sol.

-Etapa 3: expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol para elevar los niveles de producción a aproximadamente 293.000 toneladas por día.

