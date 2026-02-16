La minera Vicuña oficializó la inversión de US$ 18.000 millones en proyectos de oro, plata y cobre en Argentina

La empresa Vicuña anunció una inversión de US$ 18.000 millones para sus proyectos mineros de cobre, plata y oro en Argentina, en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Vicuña es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining para los proyectos Josemaría de cobre en la provincia de San Juan y Filo del Sol de cobre, oro y plata en la misma provincia y la adyacente Región de Atacama, en Chile.

La inversión total a lo largo del tiempo se estima en US$ 18.000 millones, afirmaron desde la empresa y esperan que “Vicuña se ubique entre las cinco principales operaciones de cobre, oro y plata del mundo”, con una producción anual promedio durante los primeros 25 años completos de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

Durante los primeros 10 años de producción, se prevé que el proyecto entregue aproximadamente 2,5 millones de toneladas (Mt) de cobre, 5,5 millones de onzas (Moz) de oro y 214 millones de onzas (Moz) de plata.

El presidente Javier Milei calificó de “excelente noticia” el posteo del canciller Pablo Quirno que hizo referencia al anuncio de la minera. El funcionario afirmó en X que “gracias a las reformas estructurales impulsadas por el Presidente @JMilei, especialmente el RIGI, avanzan inversiones extranjeras directas sin precedentes".

"Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo (Top 5 a nivel mundial)”, agregó el canciller.

Por su parte, el ministro de Economía comentó que “este proyecto no existiría sin el RIGI".

“El Proyecto Vicuña es una oportunidad transformacional para la Argentina. Como uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes del mundo, tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones”, comentó Ron Hochstein, CEO de Vicuña.

Según la Evaluación Económica Preliminar de la empresa, se destinarán US$ 7.000 millones para la Etapa 1, desde 2027 hasta la primera producción, prevista para 2030.

En 2026, el proyecto avanzará en el diseño y la ingeniería de detalle, junto con la adquisición inicial de equipos y movimientos de tierra para apoyar el desarrollo, así como mejoras al camino de acceso y la expansión del campamento.

Las tres etapas del proyecto

- Etapa 1: desarrollo en Josemaría de una mina a cielo abierto y una planta concentradora diseñada para futuras expansiones, con el objetivo de acelerar la producción inicial y generar flujo de caja operativo temprano.

- Etapa 2: desarrollo de los recursos de óxidos de Filo del Sol y una planta para la recuperación de cobre, oro y plata, ampliando la capacidad productiva del proyecto y removiendo la capa de óxidos sobre los sulfuros de Filo del Sol.

- Etapa 3: expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol para elevar los niveles de producción a aproximadamente 293.000 toneladas por día.

LM