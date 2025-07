El Gobierno aprobó el primer proyecto industrial RIGI para construir una acería por US$ 286 millones

El gobierno de Javier Milei aprobó un nuevo proyecto industrial bajo las condiciones del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y el monto total de las iniciativas que tienen el visto bueno oficial ya superan los US$ 12.000 millones.

Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, el Comité Evaluador del RIGI autorizó la primera propuesta del sector de la industria metalúrgica para ingresar al esquema. La empresa Sidersa construirá una fábrica de producción de acero en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la información aportada por el Palacio de Hacienda, la firma invertirá US$ 286 millones en la construcción de la nueva acería. Desde la compañía proyectan que las nuevas instalaciones generarían más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos.

Sidersa es una compañía de capital nacional que se consolidó como uno de los referentes de la industria metalúrgica en Argentina. Desde sus inicios, la firma fue incorporando maquinaria de última generación y expandiendo sus instalaciones hasta alcanzar un complejo industrial de 100.000 metros cuadrados de superficie cubierta.

Además, cuenta con oficinas administrativas, comerciales y de logística distribuidas en distintas regiones del país con el objetivo de atender a más de 2.000 clientes de diversos sectores económicos. Entre los servicios que ofrece se encuentran el corte de hojas, blanks y flejes laminados en caliente, en frío y revestidos, así como el conformado de tubos y perfiles. También comercializa productos largos que no se fabrican localmente.

En los últimos años, incursionó en el mundo de las energías renovables con la construcción de dos parques solares, Ullum IV y Solargen Ullum en San Juan. Juntos alcanzan una capacidad instalada de 24 megavatios pico, lo que permite abastecer a más de 20.000 hogares y representa siete veces el consumo eléctrico propio de la empresa.

A principios de agosto de 2023, Sidersa selló un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 100 millones para poder avanzar con el financiamiento del proyecto siderúrgico, que prevé "incorporar tecnología de última generación".

Desde la empresa metalúrgica plantean que, por sus características, "se convertirá en una planta única en América Latina por sus altísimos estándares de calidad y eficiencia, y la más sustentable del mundo por su tecnología de cuidado ambiental".

Los proyectos adheridos al RIGI suman más de US$ 12.000 millones

El último proyecto aprobado por el Comité Evaluador del RIGI había sido el de Rincón de Litio, donde la empresa anglo-australiana Rio Tinto incrementará la capacidad de producción a 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería, mediante una inversión de US$ 2.700 millones.

Es la segunda minera más grande del mundo y la principal productora de litio del país, después de completar la adquisición de Acardium Lithium a finales de 2024. La compañía opera dos de los seis proyectos de litio en producción en el país.

De esta manera, las iniciativas que cuentan con luz verde del Gobierno para avanzar bajo el paraguas del régimen de incentivos son cinco por un total de US$ 12.500 millones. Los otros tres consisten en la construcción de un oleoducto en Vaca Muerta Sur por US$ 2.486 millones; infraestructura para alojar dos buques de licuefacción en Río Negro por US$ 6.878 millones; y un parque solar en Mendoza por US$ 211 millones.

MFN/EM