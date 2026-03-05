Cayó la tasa de mortalidad materna.

La tasa de mortalidad materna en Estados Unidos bajó a 17,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2024, su nivel más bajo desde 2018 y una reducción del 3% respecto a 2023.

Tras un pico durante la pandemia, la cifra disminuyó a 649 fallecimientos, aunque persisten graves disparidades raciales, con mujeres negras tres veces más en riesgo

Se registraron 649 fallecimientos en 2024, comparado con 669 en 2023, según informes del NCHS y CDC.

Cabe destacar que persiste la desigualdad; las mujeres negras presentan una tasa de 44,8 muertes por cada 100.000, casi el triple que las mujeres blancas (14,2).

No obstante, las mujeres de 40 años o más enfrentan el mayor riesgo, con 62,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

Aunque la tendencia es positiva, Estados Unidos mantiene tasas superiores a otras naciones desarrolladas y más del 80% de estas muertes podrían prevenirse.