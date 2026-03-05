Cayó colombiano acusado de una balacera que ya había sido deportado

Víctor Acevedo Figueroa, conocido como "Colombianito" o "Nene", fue detenido por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un edificio situado en una zona residencial en el centro de Rosario. No es la primera vez que es aprehendido por cuestiones vinculadas con la narcocriminalidad. De hecho, había sido expulsado de la Argentina en agosto de 2023 tras estar alojado en la cárcel de Piñero por narcotráfico y tenencia de armas.

El sospechoso es acusado de instigar el ataque intimidatorio al voleo en el supermercado Carrefour del domingo pasado, donde un cliente sufrió un balazo y sicarios dejaron una nota con amenazas.

De acuerdo con la información oficial, será llevado a audiencia imputativa en los próximos días por intimidación pública en calidad de instigador y autor intelectual.

Además, en el fuero federal rendirá cuenta por venta de drogas. Será acusado por el fiscal Matías Mené y la Procunar, que ya venían investigando al sospechoso y a su entorno.